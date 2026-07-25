Joey Veerman : « G-Star m’a menti au sujet d’une publicité en pleine page »

Joey Veerman est revenu, dans un entretien accordé à De Telegraaf, sur la publicité G-Star qui a fait parler le mois dernier. Selon lui, il se moque complètement de ce qu’on en pense.

Veerman n’avait pas été sélectionné lors de la dernière Coupe du monde par le sélectionneur de l’époque, Ronald Koeman. Selon le technicien, le caractère de Veerman était « différent ».

Le milieu de terrain du PSV figurait, la veille du premier match des Pays-Bas à la Coupe du monde contre le Japon (2-2), dans une publicité G-Star en pleine page avec le slogan « Jeans with character ».

Selon Veerman, il y a eu un malentendu autour de ce slogan. « C’est simplement le slogan de G-Star. Cela a donné lieu à un gros malentendu, même si j’ai aussi reçu des réactions amusantes à ce sujet. »

Selon le natif de Volendam, la publicité a été mise en ligne un autre jour que celui qui avait été convenu. « Ils m’avaient dit qu’elle serait publiée trois jours après le match contre le Japon, et pas la veille. »

« C’était très malin de leur part. Les gens pouvaient maintenant l’interpréter comme une pique, mais j’ai trouvé que c’était une bonne blague. En plus, je me moque complètement de ce que les gens en pensent. »