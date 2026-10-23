Joeri Heerkens commet une nouvelle énorme bourde dès son retour avec Jong Ajax après un mois d’absence

Joeri Heerkens a de nouveau commis de grosses erreurs vendredi soir. Le gardien de Jong Ajax a d’abord mis KO l’un de ses coéquipiers, avant de manquer complètement son intervention sur le centre suivant.

Heerkens n’avait plus gardé le but de Jong Ajax depuis le 14 septembre. Ce jour-là, le gardien avait commis deux bourdes et, pour couronner le tout, reçu un carton rouge en fin de match face à Jong FC Utrecht (défaite 6-1).

Heerkens avait écopé de trois matches de suspension après cette expulsion, ce qui avait permis à Charlie Setford d’obtenir sa chance à deux reprises dans le but de Jong Ajax.

Vendredi soir, Heerkens retrouvait donc le groupe des Amstellodamois pour le match. Préféré d’emblée dans le but, il a de nouveau commis une énorme erreur.

Sur le premier centre, il a frappé son propre arrière gauche, Jahyendrow Amour, au visage. Celui-ci est tombé au sol et ne s’est pas relevé. Sur le centre suivant, Heerkens a encore manqué son intervention, permettant au remplaçant Andy Visser de marquer.

L’Ajax a recruté Heerkens en 2025 au Sparta Prague pour deux millions d’euros, sous la direction du directeur technique Alex Kroes. Son contrat à la Johan Cruyff Arena court jusqu’à la mi-2030.