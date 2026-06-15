Jiménez : « L’Arabie saoudite est un adversaire coriace, mais nous sommes l’Uruguay. »

José Jiménez, défenseur de la sélection uruguayenne, a souligné la progression significative du football saoudien ces dernières années, ajoutant que les Verts constitueraient un adversaire redoutable lors de la rencontre de mardi au Hard Rock Stadium de Miami, qui marquera l’entrée en lice des deux équipes dans le groupe H de la Coupe du monde 2026.

« La sélection saoudienne sera un adversaire coriace, car leur championnat s’est développé, leurs joueurs aussi, et ils ont un énorme potentiel », a déclaré Jiménez lors de la conférence de presse d’avant-match.

Il a ajouté : « Mais nous sommes l’Uruguay, nous portons ce maillot et nous savons très bien ce que nous devons faire », rappelant avec assurance la fierté des Celestes tout en respectant leur adversaire.

Interrogé sur ses attentes pour cette rencontre, le joueur a répondu : « Tous les matchs sont difficiles, je m’attends donc à une rencontre très intense, d’autant plus qu’il s’agit du premier match et que chaque équipe veut remporter les trois points », soulignant : « Nous jouerons à notre meilleur niveau, ce sera un match qui se jouera sur des détails. Nous devons y aller à fond et comprendre le déroulement du match avec notre cœur, mais en gardant la tête froide. »

Le défenseur a par ailleurs souligné que son équipe se concentrait exclusivement sur la rencontre face aux Saoudiens : « Nous ne pensons qu’au match contre l’Arabie saoudite, et nous ne nous projetons pas encore sur les rencontres face au Cap-Vert et à l’Espagne », avant d’aborder sa condition physique : «Je me sens en bonne condition physique. Je suis enfin remis de ma blessure à la cheville, je me sens bien et j’attends les consignes de l’entraîneur.»

Pour conclure, le défenseur a souligné la présence de jeunes éléments au sein du groupe : « Plusieurs jeunes joueurs nous ont récemment rejoints, et nous avons grandi ensemble. Je suis convaincu que l’équipe possède assez de qualités pour surmonter les défis du tournoi », avant d’aborder les conditions climatiques : « Nous saurons nous adapter aux températures, car la chaleur affecte tout le monde. Nous veillerons à bien nous hydrater et nous ferons tout notre possible pour gérer le match de la meilleure façon qui soit. »