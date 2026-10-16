Jhon van Beukering écope d’une très lourde suspension pour un coup à la mâchoire

Le procureur de la KNVB réclame une suspension de trente mois contre Jhon van Beukering, comme il ressort de l’audience disciplinaire de jeudi soir. Van Beukering est accusé de coups et blessures graves.

Jhon van Beukering est accusé de coups et blessures graves à la mi-temps du choc du football amateur entre IJsselmeervogels et GVVV. L’ancien joueur de Feyenoord et du NEC, entre autres, aurait donné un coup au visage de Quiermo Dumay, joueur d’IJsselmeervogels.

Il y a quelques semaines, la situation a totalement dégénéré au Sportpark De Westmaat. Alors que le score était de 0-2, les deux équipes ont regagné les vestiaires, mais c’est là que les choses ont mal tourné. Selon RTV Utrecht, Dumay a reçu un coup au visage à l’entrée du tunnel des joueurs.

Il a subi d’importantes blessures. Des photos montraient son visage ensanglanté et plusieurs dents manquantes. On a depuis appris que Van Beukering serait l’auteur du coup. À GVVV, il est l’entraîneur adjoint de son frère Dennis van Beukering.

GVVV a ensuite réagi par un communiqué et décidé de licencier Van Beukering avec effet immédiat. « La direction a agi dès la fin du match et a ouvert une enquête minutieuse sur les événements et le rôle des personnes impliquées. Sur la base des informations actuellement disponibles, la direction a décidé que notre entraîneur principal Dennis van Beukering et notre entraîneur adjoint Jhon van Beukering cesseraient immédiatement toute activité pour G.V.V.V. »

« La direction a également conclu qu’il n’existait pas de base suffisante pour poursuivre la collaboration avec eux », précise le communiqué, confirmant que les deux entraîneurs doivent quitter le club amateur.

Le SC Veluwezoom, club de Velp dont Jhon était lui-même l’entraîneur principal, a lui aussi décidé de le licencier après ces incidents. Si le procureur obtient gain de cause, Van Beukering ne pourra donc plus être au bord du terrain pendant les deux ans et demi à venir. Une décision est attendue prochainement.