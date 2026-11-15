Jesus promet de répondre à l'affront

Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a tenu à adresser un message aux supporters après la lourde défaite face au Danemark sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui les a opposés samedi soir au stade municipal de Braga, dans le cadre de la Ligue des nations, soulignant la nécessité d'analyser les raisons de ce faux pas et de corriger les erreurs avant la prochaine confrontation.
Le message de l'entraîneur portugais, publié sur ses comptes de réseaux sociaux, est intervenu après la défaite qui a privé la sélection de son pays de s'assurer la première place de son groupe, alors même qu'elle abordait la rencontre avec la possibilité de conclure prématurément la course à la première position, repoussant ainsi le verdict à la dernière journée.
Jesus a reconnu que la sélection n'avait pas livré le niveau attendu face au Danemark, mais il a refusé de considérer cette défaite comme le reflet de tout ce que l'équipe avait produit durant son parcours dans la compétition, s'appuyant sur ses résultats précédents qui l'avaient maintenue en tête du groupe.
Le sélectionneur a déclaré dans son message : « Nous n'obtenons pas toujours les résultats que nous souhaitons. Hier, nous n'étions pas dans notre meilleure forme, mais un seul match n'efface pas le travail que nous avons accompli. Quatre victoires en cinq matchs, et nous sommes toujours en tête du groupe. »
Il a ajouté : « Nous gagnons et perdons ensemble. Il est maintenant temps d'analyser, de corriger et de poursuivre le travail, unis et déterminés à atteindre nos objectifs. »
Les propos de Jesus reflètent son attachement au travail fourni par la sélection lors des matchs précédents, tout en reconnaissant dans le même temps que la performance face au Danemark n'était pas à la hauteur attendue, et que la prochaine étape exige de revenir sur ce qui s'est passé afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs.
Le duel face au Pays de Galles décidera du sort de la première place
La sélection portugaise se prépare à retrouver la compétition mardi, lorsqu'elle se rendra chez le Pays de Galles dans la ville de Cardiff, un match au cours duquel elle devra engranger des points pour s'assurer de terminer la phase de groupes à la première place.
La délégation portugaise ne s'est pas déplacée au Pays de Galles au complet, puisque les absences de João Palhinha et Rúben Dias sont confirmées en raison de suspension, tandis que Bernardo Silva est absent pour cause de blessure, ce qui place le staff technique face au défi de gérer ces absences avant la rencontre décisive.
Le Portugal espérait régler les comptes du groupe face au Danemark, mais la défaite sur le score de quatre buts à un l'a contraint à attendre jusqu'à la dernière journée, laissant la première place du groupe suspendue au résultat du duel face au Pays de Galles.
Jesus devrait, durant les préparatifs du match, revoir la performance de l'équipe face au Danemark et se pencher sur les erreurs qui ont conduit à la défaite, avant de disputer ce dernier test par lequel la sélection portugaise cherche à confirmer sa première place et à conclure la phase de groupes d'une manière différente de sa prestation à Braga.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
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Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.