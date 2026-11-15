Jesus promet de répondre à l'affront

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Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, a tenu à adresser un message aux supporters après la lourde défaite face au Danemark sur le score de 4-1, lors de la rencontre qui les a opposés samedi soir au stade municipal de Braga, dans le cadre de la Ligue des nations, soulignant la nécessité d'analyser les raisons de ce faux pas et de corriger les erreurs avant la prochaine confrontation.

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Le message de l'entraîneur portugais, publié sur ses comptes de réseaux sociaux, est intervenu après la défaite qui a privé la sélection de son pays de s'assurer la première place de son groupe, alors même qu'elle abordait la rencontre avec la possibilité de conclure prématurément la course à la première position, repoussant ainsi le verdict à la dernière journée.

Jesus a reconnu que la sélection n'avait pas livré le niveau attendu face au Danemark, mais il a refusé de considérer cette défaite comme le reflet de tout ce que l'équipe avait produit durant son parcours dans la compétition, s'appuyant sur ses résultats précédents qui l'avaient maintenue en tête du groupe.

Le sélectionneur a déclaré dans son message : « Nous n'obtenons pas toujours les résultats que nous souhaitons. Hier, nous n'étions pas dans notre meilleure forme, mais un seul match n'efface pas le travail que nous avons accompli. Quatre victoires en cinq matchs, et nous sommes toujours en tête du groupe. »

Il a ajouté : « Nous gagnons et perdons ensemble. Il est maintenant temps d'analyser, de corriger et de poursuivre le travail, unis et déterminés à atteindre nos objectifs. »

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Les propos de Jesus reflètent son attachement au travail fourni par la sélection lors des matchs précédents, tout en reconnaissant dans le même temps que la performance face au Danemark n'était pas à la hauteur attendue, et que la prochaine étape exige de revenir sur ce qui s'est passé afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs.

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Le duel face au Pays de Galles décidera du sort de la première place

La sélection portugaise se prépare à retrouver la compétition mardi, lorsqu'elle se rendra chez le Pays de Galles dans la ville de Cardiff, un match au cours duquel elle devra engranger des points pour s'assurer de terminer la phase de groupes à la première place.

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La délégation portugaise ne s'est pas déplacée au Pays de Galles au complet, puisque les absences de João Palhinha et Rúben Dias sont confirmées en raison de suspension, tandis que Bernardo Silva est absent pour cause de blessure, ce qui place le staff technique face au défi de gérer ces absences avant la rencontre décisive.

Le Portugal espérait régler les comptes du groupe face au Danemark, mais la défaite sur le score de quatre buts à un l'a contraint à attendre jusqu'à la dernière journée, laissant la première place du groupe suspendue au résultat du duel face au Pays de Galles.

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Jesus devrait, durant les préparatifs du match, revoir la performance de l'équipe face au Danemark et se pencher sur les erreurs qui ont conduit à la défaite, avant de disputer ce dernier test par lequel la sélection portugaise cherche à confirmer sa première place et à conclure la phase de groupes d'une manière différente de sa prestation à Braga.