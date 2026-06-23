Jerson Cabral répond à la NOS après une mention télévisée pour le moins surprenante

Jerson Cabral a réagi avec humour à la mention insolite qui est apparue dimanche soir sur les écrans de la NOS durant le match de Coupe du monde entre le Cap-Vert et l’Uruguay (2-2). L’ancien attaquant de Feyenoord et du FC Twente a ainsi découvert, en direct, une bande texte portant son nom, une situation qui a surpris de nombreux téléspectateurs.

Invité par la chaîne néerlandaise en tant qu’analyste pour la rencontre du Cap-Vert, pays auquel il est étroitement lié par ses origines, ce Rotterdamois de 35 ans a commenté la partie aux côtés de Kenneth Perez. Pourtant, ce n’est pas son analyse qui a retenu l’attention.

Sous son nom s’affichait en effet la mention : « A joué avec les Jong Oranje aux côtés de Steven Berghuis ». Cette formulation a été massivement partagée sur les réseaux sociaux ; de nombreux téléspectateurs ont trouvé surprenant qu’un joueur au parcours professionnel riche soit présenté de la sorte.

Les réactions n’ont pas tardé : « Dix ans de carrière pro et c’est comme ça qu’on le retient ? », a commenté un téléspectateur sur X. Certains ont également rappelé que Cabral, toujours en activité, cherche actuellement un nouveau club.

Un jour plus tard, l’intéressé a réagi sur Instagram. Dans sa story, il a partagé une capture d’écran du bandeau incriminé et s’est adressé directement à la chaîne publique.

« NOS, viens un peu dehors, il faut qu’on parle », a-t-il lancé avec un clin d’œil, avant de taguer Steven Berghuis : « @stevenberghuis, c’est toi qui vas leur dire ? »

Cette erreur semble provenir d’une précédente émission de la NOS. Lors d’un match précédent, Cabral intervenait également en tant qu’analyste et était assis à la table aux côtés de Berghuis, avec qui il avait joué au sein de la Jong Oranje entre 2010 et 2012.

Il est probable que la chaîne n’ait pas mis à jour cette ancienne description avant la rencontre entre le Cap-Vert et l’Uruguay. Conséquence : l’ancien international, passé par Feyenoord, le FC Twente, l’ADO La Haye, le Willem II, le Levski Sofia et plusieurs autres clubs étrangers, s’est de nouveau retrouvé présenté comme un simple ex-coéquipier de Berghuis, alors que son parcours est bien plus riche que ne le suggère cette légende maladroite.



