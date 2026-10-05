Michiel Kramer espère pouvoir un jour devenir entraîneur de Feyenoord. C’est ce qu’a déclaré lundi l’ancien attaquant du club de Rotterdam, qui a pris sa retraite l’été dernier, dans l’émission sportive de Rijnmond.

L’animateur Bart Nolles a soumis à Kramer l’affirmation suivante : « Je veux devenir l’entraîneur de l’équipe première de Feyenoord. » « Oui », a répondu l’ancien buteur, qui a également ri en entendant cette affirmation.

L’ex-joueur de Feyenoord a ensuite répondu à la question de savoir à quel point il était réaliste qu’il devienne un jour entraîneur de Feyenoord. « C’est une autre question. Dans ce cas, il faut aussi modifier cette affirmation. »

« Cela peut tout aussi bien arriver dans 30 ans. Mais Feyenoord a toujours été mon club. Et maintenant que je me dirige vers une carrière d’entraîneur, Feyenoord est aussi un rêve », a déclaré l’entraîneur adjoint de l’équipe première et des moins de 21 ans du RKC Waalwijk.

« Mais cela peut aussi n’arriver que dans 40 ans. Il faut d’abord que j’obtienne mes diplômes, ensuite on verra bien. Je dois encore en obtenir trois », sait parfaitement Kramer, conscient qu’il ne sera pas nommé à court terme à De Kuip.

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Kramer a été sous contrat avec Feyenoord en tant que joueur entre 2015 et 2018. Avec le club de Rotterdam, il a remporté le titre de champion et la Coupe des Pays-Bas KNVB Eurojackpot.

L’imposant avant-centre a également joué notamment pour le Sparta Rotterdam, l’ADO La Haye et le FC Volendam. L’été dernier, il a mis un terme à sa longue carrière à l’âge de 37 ans.