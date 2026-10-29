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Bart DHanis
Traduit par

« Je vais appeler Xavi pour lui dire qu’il ne doit pas le convoquer en équipe des Pays-Bas. »

L’entraîneur de Sunderland, Régis Le Bris, ne pense pas qu’il serait judicieux que Brian Brobbey soit convoqué par Xavi pour la prochaine trêve internationale, a déclaré le technicien français en conférence de presse.

Lors de la précédente trêve internationale, Brobbey s’est blessé aux ischio-jambiers pendant le match contre l’Allemagne (1-1). Dimanche dernier, il a rejoué pour la première fois avec son club.

Le Bris espère que Xavi ne sélectionnera pas Brobbey pour la prochaine trêve internationale, afin d’éviter qu’il ne se retrouve aussitôt de nouveau en état de surmenage. « S’il se blesse, ce sera préjudiciable aussi bien à l’équipe des Pays-Bas qu’à nous. Je vais donc en parler avec le sélectionneur. »

« Il est proche des 100 %, mais il n’est pas encore prêt à disputer un match entier. Je pense qu’il est à environ 80 ou 90 % », conclut Le Bris au sujet de la condition physique de Brobbey.

Le Bris ne peut toutefois pas lui interdire de se rendre à Zeist. « Il n’est pas possible de garder le joueur chez nous en affirmant qu’il sera en sécurité s’il reste avec nous. Nous sommes obligés de le laisser partir. »

L’équipe des Pays-Bas affrontera la Grèce le 13 novembre dans le cadre de la Ligue des nations. Trois jours plus tard, elle se déplacera en Allemagne.

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