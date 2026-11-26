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Le lauréat du Ballon d'Or sera absent plusieurs mois après un duel avec le joueur de Cologne.

Joel Schmied, joueur du club de Bundesliga 1. FC Cologne, s'est excusé après son intervention lourde de conséquences sur Harry Kane. Il a expliqué au Blick avoir « écrit sur Instagram » à la star du Bayern Munich : « Même s'il ne verra probablement jamais ce message. Je suis vraiment désolé pour Harry. Même si je n'y suis pour rien. » Il tenait absolument à dire à Kane « que je suis désolé ».

Vendredi dernier, lors du match à Munich (1-1), Schmied avait touché le pied gauche du capitaine de l'équipe d'Angleterre en tentant de défendre. Kane a été remplacé. Il a subi une déchirure de la syndesmose et sera absent plusieurs mois.

Schmied : « Ce n'était pas un choc pied contre pied ni une faute »

Pour Schmied, c'était « une action qui ne semblait pas grave sur le terrain ». Il n'a senti qu'un contact « minime » avec Kane. « Harry lui-même n'a pas réclamé de faute », a déclaré Schmied. « J'ai donc été d'autant plus surpris qu'il doive être remplacé. Ce n'était pas un choc pied contre pied ni une faute qui te fait immédiatement comprendre que ton adversaire a eu mal. C'est simplement malheureux. »

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Le président du directoire du Bayern Munich, Jan-Christian Dreesen, avait au contraire parlé d'une « action totalement inutile ». Schmied a répondu qu'il ne voulait pas d'un « jeu de ping-pong entre accusations et justifications » : « Certaines réactions m'ont surpris. Mais on voit à quel point la pression doit être forte dans un club aussi grand. Et en plus, cela touche le meilleur joueur d'Europe. »