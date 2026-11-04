« Je suis presque un peu choqué ! » Alexander Zverev rate ses débuts en tant que numéro un

Face à l’Italien Lorenzo Musetti, revenu en forme, Zverev a perdu son premier match à la surprise générale, 6-7 (5-7), 2-6.

Pour le joueur de Hambourg, c’était un rude coup d’arrêt, deux jours après son accession à la première place du classement ATP. Vainqueur du tournoi en 2024, il a manqué les huitièmes de finale du Masters en salle pour la deuxième fois seulement en neuf participations, au terme d’une prestation finalement décevante. Avant la rencontre, Zverev avait pourtant assuré que la fatigue qui l’avait accompagné pendant les tournois en Asie n’était plus un problème.

« C’est incroyable, je suis presque un peu choqué d’avoir joué aussi bien contre Sascha », a déclaré Musetti après sa quatrième victoire en six matches face à Zverev. Pour la première fois depuis 2022, un numéro un mondial perdait ainsi son premier match à la tête du classement. Jan-Lennard Struff est désormais le seul joueur allemand encore en lice. Il affrontera l’Argentin Thiago Agustín Tirante plus tard mercredi.

Alexander Zverev salué par Nadal, Sinner et les autres

Dès lundi, Zverev, qui terminera la saison en cours à la première place du classement ATP, avait été honoré sur le court de la salle située à Nanterre, en banlieue parisienne. Le joueur de 29 ans a reçu un trophée et des félicitations de personnalités dans un message vidéo. Rafael Nadal, spécialiste de la terre battue, et Jannik Sinner, le prédécesseur de Zverev, ont notamment adressé des mots chaleureux à l’Allemand.

« C’est évidemment une sensation formidable, c’est tout simplement fou d’être numéro un mondial », a souligné Zverev sur Sky avant le match contre Musetti, qui l’avait également éliminé du tournoi olympique de 2024 à Paris. Après une année compliquée, marquée par les blessures et commencée à la huitième place mondiale, Musetti a récemment repris peu à peu sa progression au classement.

L’Italien a aussi bien entamé son match contre Zverev. Il a fait jeu égal avec lui et, alors que Zverev semblait avoir le premier set en poche dans le tie-break, Musetti a haussé le ton. Grâce à cinq points consécutifs, l’outsider s’est soudain retrouvé en tête, un set à zéro.

Zverev, qui souhaite aussi remporter la Coupe Davis avec l’équipe allemande fin novembre après ses titres à Paris et à New York cette année, devait alors réagir. Mais ce coup dur l’a affecté : un break rapide de Musetti dans la deuxième manche a mis l’Italien sur la voie de la victoire.