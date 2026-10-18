Abderrazak Hamdallah, l'attaquant marocain d'Al Taawoun, a attiré tous les regards avec des déclarations touchantes après le match nul 1-1 face à Al Diriyah, dans le cadre de la neuvième journée de la Roshn Saudi League, en adressant un message de solidarité au peuple saoudien et à ses dirigeants, affirmant que toutes les nationalités se tiennent aux côtés du Royaume et qu'il ne se sent pas étranger dans ce pays qu'il considère comme le sien.

Hamdallah a inscrit le but égalisateur d'Al Taawoun à la 66e minute, après l'ouverture du score d'Al Diriyah par le Sénégalais Clayton Diandy à la 50e minute, offrant ainsi un point à son équipe dans une rencontre qui s'est soldée par un nul, mais dont il est sorti avec un gain personnel important, puisqu'il a porté son total à 159 buts dans l'histoire du championnat professionnel saoudien. Il se retrouve désormais à deux buts seulement d'égaler le record du Syrien Omar Al Somah, auteur de 161 réalisations.

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Hamdallah a déclaré après la rencontre : « La première chose, je ne peux pas laisser passer cette interview, je veux adresser un mot au peuple saoudien, à ses dirigeants comme à sa population : toutes les nationalités du monde sont avec vous, et nous ne nous considérons pas comme des étrangers, nous sommes les fils de ce pays. »

L'attaquant marocain a ajouté dans son message touchant : « Nous nous sacrifions pour ce pays, avec nos biens, nos enfants et tout ce que nous avons. L'Arabie saoudite restera chère à nos cœurs », avant de citer l'invocation du prophète Abraham : « Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr », pour exprimer son amour du Royaume et sa solidarité avec lui.

L'importance de cette apparition de Hamdallah ne s'est pas limitée à son message humain, puisqu'il a continué d'écrire l'histoire de la Roshn Saudi League, devenant le joueur le plus décisif de l'histoire de la compétition avec 184 contributions, réparties entre 159 buts et 25 passes décisives, dépassant ainsi le total des contributions d'Omar Al Somah.

Il convient de rappeler que le message de Hamdallah est intervenu en raison des événements qui embrasent le Moyen-Orient et qui ont causé de nombreux dégâts à l'intérieur de l'Arabie saoudite.