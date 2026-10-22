« Je regrette mes débuts avec l’Allemagne. Si Klopp me convoque, je dis non »

Kerem Demirbay regrette d’avoir joué en équipe nationale d’Allemagne, a déclaré le milieu de terrain dans un entretien avec le journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu.

Demirbay évolue actuellement en Turquie, à Kasimpasa, mais il avait auparavant passé toute sa carrière en Allemagne, le pays où il est né.

En 2017, il a fait ses débuts en équipe d’Allemagne sous Joachim Löw. La même année, il a remporté la Coupe des confédérations avec l’Allemagne, même s’il n’a disputé qu’un seul match dans ce tournoi.

Demirbay regrette donc aujourd’hui les deux matches qu’il a joués pour l’Allemagne. « J’ai du sang turc. Mon père est turc, ma mère est turque. Je suis turc. Je voulais jouer pour la Turquie et nous avons travaillé avec la fédération pendant un an et demi pour y parvenir. Mais, en raison de certaines circonstances dont je ne peux pas parler, j’ai choisi l’Allemagne. »

Demirbay affirme dans cet entretien qu’il ne referait jamais ce choix et que, si Jürgen Klopp faisait aujourd’hui appel à lui pour la fédération allemande, il refuserait catégoriquement. Cette décision est liée à la manière dont la fédération allemande l’a traité après qu’il a marqué un but lors de la Coupe des confédérations.

« Après avoir marqué pour l’Allemagne, j’ai retiré mon maillot et ils ont vu le tatouage de la Turquie dans mon dos. Après cela, je n’ai plus jamais été sélectionné. » Demirbay s’est fait tatouer les contours des frontières de la Turquie sur l’omoplate droite.

« Je regrette d’avoir joué pour l’Allemagne et je ne le referais jamais, même s’ils m’appelaient aujourd’hui. Je suis turc. Je regretterai toujours de n’avoir jamais porté le glorieux maillot de l’équipe nationale de Turquie », conclut-il.