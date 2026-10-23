« Je ne veux pas prendre de risques ! » : Roberto De Zerbi annonce une très mauvaise nouvelle concernant la blessure de Destiny Udogie

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L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a confirmé que l’arrière gauche Destiny Udogie manquerait le derby de samedi contre Chelsea en raison d’une blessure. Le technicien italien a également salué le trio offensif de Chelsea, composé de Joao Pedro, Morgan Rogers et Cole Palmer, qu’il considère comme l’un des meilleurs d’Europe.

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Udogie forfait, De Zerbi ménage son effectif

L'entraîneur de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, a confirmé que le défenseur Destiny Udogie était forfait pour le derby de samedi contre Chelsea. Udogie rejoint une longue liste de blessés comprenant Savio, Wilson Odobert, Xavi Simons, Mykhaylo Mudryk et Lucas Bergvall. Rodrigo Bentancur est également absent, car suspendu.

De Zerbi a souligné qu'il ferait preuve de prudence avec James Maddison et Dejan Kulusevski, récemment de retour.

« Non, il n'est pas disponible », a confirmé De Zerbi au sujet d'Udogie. « Je ne veux pas prendre de risques… et perdre beaucoup de joueurs pour de nombreux matches. »

L'entraîneur de Tottenham fait le point sur ses options offensives et l'état de forme de ses joueurs

Évoquant la condition physique de Maddison et Kulusevski après leurs récents retours, De Zerbi a indiqué que les deux joueurs s'étaient entraînés individuellement lors des premières séances. « Pendant les trois premiers jours, Maddison ne s'est pas entraîné avec nous. Je ne sais pas s'il est prêt », a révélé De Zerbi.

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« Nous pouvons aussi jouer avec Mathys Tel, avec Marmoush, avec Gallagher, ou nous avons d'autres solutions puisque Pedro Porro peut jouer. »

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« Kulusevski a bien travaillé, mais les premiers jours, il s'est entraîné individuellement », a-t-il ajouté.

De Zerbi salue la redoutable ligne d'attaque de Chelsea

Après avoir entraîné Brighton, De Zerbi a reconnu l'étendue des options offensives à la disposition de l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, en citant notamment Joao Pedro, Morgan Rogers et Cole Palmer. « L'une des meilleures, c'est certain. Du talent, trois grands talents », a observé De Zerbi.

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« Ils ont aussi Pedro Neto, un autre très bon joueur… Estevao. Ils ont plus de trois joueurs. »

« Ces trois joueurs traversent la meilleure période de leur carrière », a ajouté le technicien italien.

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Tottenham mise sur sa souplesse tactique à Stamford Bridge

Malgré des absences importantes, De Zerbi estime que Tottenham dispose d'une souplesse tactique suffisante pour s'adapter aux différents dispositifs de Chelsea, avec une défense à trois ou à quatre.

Tottenham se rend à Stamford Bridge avec l'objectif de poursuivre sur sa lancée après sa victoire en milieu de semaine.

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Le coup d'envoi sera donné samedi à 17 h 30 BST à Stamford Bridge.