Ramadan Sobhi, ancienne star de Pyramids, a entretenu le mystère sur sa prochaine étape, alors qu'il est suspendu pour 4 ans en raison d'une affaire de dopage.

L'Agence internationale de lutte contre le dopage avait annoncé la suspension de Ramadan Sobhi pour une durée de 4 ans après la confirmation de la positivité de l'échantillon de dopage qui lui avait été prélevé.

Cette décision a poussé le club de Pyramids à résilier le contrat de Ramadan Sobhi à l'amiable, dans un contexte d'incertitude quant à son avenir au cours de la période à venir.

Ramadan Sobhi est apparu lors d'un bref entretien avec la chaîne « MBC Egypt », au cours duquel il a été interrogé sur sa prochaine étape. Il a répondu : « Je ne sais pas, je n'y ai pas encore réfléchi. »

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Il a ajouté : « Au cours de la période à venir, je parlerai de tout ce qui concerne mon avenir. »

Au sujet du derby entre Zamalek et Al Ahly, dimanche prochain en soirée lors de la sixième journée du championnat, Ramadan Sobhi, ancien joueur des Rouges, a affirmé qu'il ne se prête pas aux calculs.

Il a ajouté : « Le match est difficile, et le résultat n'est jamais prévisible. Actuellement, les deux équipes ont atteint un bon niveau physique après avoir disputé 5 matchs en championnat. J'espère que nous verrons un match de haut niveau. »



