Je ne sais pas ce que je ferais sans toi : Messi rend hommage à son père avec des mots émouvants

La légende argentine Lionel Messi a fait ses adieux, ce mercredi, avec des mots émouvants, à son père Jorge, décédé samedi à l'âge de 68 ans après une longue lutte contre la maladie.

Visiblement très affecté, Messi a publié un long message sur son compte Instagram, dans lequel il a exprimé sa gratitude pour les années qu'ils ont passées ensemble.

Messi a écrit dans son message : « Papa, je n'arrive toujours pas à croire que tu es parti. Je ne l'ai pas encore réalisé, ou plutôt, je ne veux pas le réaliser. Il m'est difficile d'imaginer que nous ne parlerons plus jamais. Je sais que tu souffrais et que c'est mieux ainsi, mais tu nous as quittés bien trop tôt. Il nous restait encore tant de choses à savourer. »

Il a ajouté : « Tu n'as cessé de me demander de participer à la dernière Coupe du monde, puis quelques jours avant son coup d'envoi, ton état s'est encore aggravé. C'était la première fois que tu n'allais pas assister à un tournoi, mais maman ne cessait de me rassurer en me disant que tu irais mieux et que tu serais en assez bonne santé pour voyager. Et moi, je te rassurais en te disant que nous atteindrions la finale pour que tu puisses venir. »

Il a poursuivi : « À chaque fin de match, j'attendais ton message. C'est là que j'ai compris à quel point la situation était grave. Malgré tout, je continuais à penser à aller le plus loin possible, pour te laisser le temps de regarder un match. Nous avons atteint la finale, et tu n'as pas pu venir. Je voulais gagner, te l'offrir, et te montrer une nouvelle victoire. Je n'ai pas pu ; mes jambes ne tenaient plus. Cette fois, j'ai tout fait pour dépasser mes limites physiques, mais je n'ai pas pu. Je ne me suis jamais senti à l'aise. »

Il a continué : « Quand tu es arrivé, tu pensais que nous avions perdu la finale aux tirs au but. Nous n'avons pas pu parler de tout ce qui s'était passé. Tu n'as pas du tout profité du match. Nous n'avons pas été champions, mais tu n'imagines pas à quel point nous avons savouré chaque match. Et une fois de plus, tu avais raison : je devais être là et jouer. »

Messi a expliqué : « Je te dis cela parce que c'était le seul sujet dont nous pouvions parler ; tu sais déjà tout le reste. Nous nous parlions tous les jours et nous nous retrouvions lorsque mes obligations nous empêchaient de nous voir. »

Il a souligné : « Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, je ne sais pas comment continuer. Je jouais au football, et maintenant je doute sérieusement de ma capacité à continuer plus longtemps. Tu étais à mes côtés depuis le début ; nous étions à quelques pas de la fin. Pourquoi ne pas nous accrocher l'un à l'autre un peu plus longtemps, et nous aurions tout terminé ensemble ? »

Il a ajouté : « Je sais que ton bonheur venait de voir ta famille aller bien, ta femme, tes enfants, et par-dessus tout, sans que les autres le sachent, de me voir jouer. Il en était ainsi depuis mon enfance. Tu m'emmenais à tous les entraînements dès ton retour du travail. Et maman m'emmenait à beaucoup d'entre eux parce que tu travaillais. »

Il a enchaîné : « Il est évident que tu n'as manqué aucun match. Tu as souffert en me regardant et tu en as profité, même si tu ne me faisais pas beaucoup de compliments. »

Il a repris : « Tu étais un père, un ami et un représentant. Tu étais toujours la personne dont nous avions besoin dans chaque situation, et tu ne t'es jamais trompé sur quoi que ce soit. Malgré quelques désaccords ou disputes, tu avais toujours raison. Et au bout du compte, les choses se passaient toujours comme tu l'avais prévu. »

Il a conclu son message : « Tu vas terriblement me manquer, mais tu resteras toujours dans mon cœur, et surtout dans l'éducation de mes enfants, car je les instruis et les élève comme tu le faisais avec moi. Repose en paix, et veille sur nous de là-haut comme tu l'as toujours fait. Merci pour tout. Je t'aime, papa. »

Les amis, les coéquipiers et les fans de Lionel Messi se sont empressés d'entourer la star argentine durant ce moment difficile, et ils ont publié des messages de soutien et de condoléances pour l'encourager.

Après avoir reçu toutes ces marques d'affection, Messi a publié un nouveau message via les stories d'Instagram pour remercier tout le monde de la manière dont il a été traité après le décès de son père.

Messi a déclaré : « Je tiens à remercier tout le monde du grand amour, du respect et de la considération que vous avez témoignés à moi-même et à ma famille durant cette période difficile qui a suivi le décès de mon père. Merci d'avoir été à nos côtés, pour chaque message, chaque geste, et par-dessus tout, pour le respect que vous avez porté à notre deuil et à notre intimité. »







