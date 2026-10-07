« Je ne quitterai pas la sélection » : Messi brise le silence devant le monde entier le soir de sa retraite

Dans une soirée où les larmes de l'adieu se sont mêlées aux souvenirs de longues années, Lionel Messi s'est tenu devant les supporters de la sélection argentine à l'issue du match face au Bénin, et a saisi le micro pour adresser des mots émouvants au public, lors de sa dernière apparition sous le maillot de l'« Albiceleste ».

Messi a disputé, à l'aube de ce mercredi, son dernier match sous le maillot de l'Argentine, lors de la victoire en « amical » face au Bénin sur le score de trois buts à zéro, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives.

Messi a déclaré après la rencontre, devant les supporters : « J'ai ressenti énormément d'émotions, et la première personne à laquelle je pense, c'est mon père. Ce fut une immense fierté pour moi de défendre les couleurs de la sélection durant toutes ces années. »

Et le capitaine de l'Argentine d'ajouter : « Même dans les moments les plus difficiles, je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours lutté et donné le maximum de moi-même. J'ai toujours souhaité jouer avec la sélection toute ma vie, car jouer avec l'Argentine est la plus belle chose qui puisse vous arriver. »

Messi a poursuivi son récit de son parcours avec la sélection : « Je sens que le moment est venu. La dernière Coupe du monde nous a beaucoup marqués, et notre rêve était de devenir champions du monde. Nous avons tout donné, nous avons lutté comme nous l'avons toujours fait, et nous avons défendu ces couleurs avec tout ce que nous avions. »

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La star de l'Argentine a adressé un message à ses coéquipiers et aux supporters de son pays : « Je remercie tous mes coéquipiers pour toutes ces années passées ensemble. Ils m'ont permis de réaliser mon rêve d'enfance. J'ai eu la chance de jouer aux quatre coins du pays, et j'ai bénéficié de l'amour de tous, du début à la fin. »

Messi a évoqué l'un de ses plus beaux souvenirs avec la sélection, ajoutant : « J'ai vécu ici l'une des plus belles journées de ma carrière, et je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu ce jour-là. Ce jour est l'un des plus tristes de ma vie. »

Messi a assuré qu'il resterait un soutien de la sélection argentine : « Je serai toujours aux côtés de la sélection et je ne l'abandonnerai jamais. Je défendrai ses couleurs depuis mon nouveau rôle, et je serai un supporter de ces joueurs. Lorsque nous sommes unis, nous sommes au plus fort, et nous pouvons surmonter tous les obstacles. »

Le capitaine de l'Albiceleste a rendu hommage à la génération qui a partagé son aventure : « Ce sont les moments difficiles qui révèlent l'esprit du groupe, et c'est pour cela que ce groupe a été exceptionnel. Je suis reconnaissant d'être argentin, fier d'être argentin, et fier d'avoir réalisé ces rêves avec vous. »

Messi a conclu ses propos par un message plein d'émotion adressé aux supporters : « Je parle en ce moment plus que je ne l'ai jamais fait. Je veux vous dire : je vous aime. Je vous aime. »