« Je ne ferai jamais ça » : Henry défend Yamal après une mauvaise passe

Thierry Henry a répondu aux critiques formulées à son encontre concernant ses propos lors de la cérémonie du Ballon d'Or, lundi, qu'il a coprésentée avec Kate Scott.

Dans une vidéo publiée après la cérémonie, Henry est revenu sur deux moments qui ont suscité la polémique : sa question adressée à Lamine Yamal et son échange avec Scott lors de la remise du trophée Socrates.

Au moment où Yamal montait sur scène pour recevoir le trophée Kopa pour la troisième fois consécutive, Henry lui a demandé si c'était bien le trophée que la star du Barça souhaitait réellement, laissant entendre qu'il aspirait à la récompense suprême, le Ballon d'Or.

Certains téléspectateurs ont jugé la question déplacée et ont accusé Henry de mettre dans l'embarras le jeune joueur et de l'intimider, tandis que d'autres y ont vu une simple plaisanterie.

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Thierry Henry a expliqué qu'il avait posé cette question parce que c'était la troisième fois que Yamal remportait le trophée Kopa, sans avoir encore décroché la récompense suprême.

Il a affirmé comprendre que cette plaisanterie puisse déplaire à certains, mais il a assuré être l'un des plus grands admirateurs de Yamal et prendre du plaisir à le voir jouer. Il a même décrit la star du Barça comme l'un des joueurs pour lesquels il paierait pour les regarder.

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La seconde critique est survenue après la discussion entre Henry et Scott au sujet du trophée Socrates, nommé en hommage à la défunte star brésilienne du football. Henry a plaisanté avec sa co-présentatrice sur sa manière de prononcer le nom de l'ancienne star brésilienne, le lien avec le philosophe grec, et il a corrigé sa prononciation.

Certains téléspectateurs ont jugé sa réaction brutale. Andrew Downie, auteur d'un livre sur Socrates, a ainsi affirmé que Scott avait prononcé le nom correctement, qualifiant à l'inverse l'attitude de Henry d'impolitesse.

Dans la vidéo qu'il a publiée, Henry a déclaré que Scott était au courant de la plaisanterie et qu'elle avait sciemment fait semblant d'y adhérer. Il a reconnu que certains pouvaient ne pas la trouver drôle, puis leur a demandé de cesser de le qualifier d'irrespectueux.

Il a dit : « Je ne ferais jamais cela », assurant qu'il ne chercherait jamais délibérément à offenser Scott ou Yamal.

Thierry Henry occupe désormais le poste de consultant football sur la chaîne CBS Sports, où il analyse régulièrement la Ligue des champions aux côtés de Kate Scott, Jamie Carragher et Micah Richards.

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