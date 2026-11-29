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Enzo Maresca, l'entraîneur de Manchester City, a révélé pourquoi il a écarté la star française Rayan Cherki du match face à Arsenal, expliquant que cette décision découlait de son insatisfaction quant aux performances du joueur à l'entraînement ces derniers jours.

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Manchester City se déplace ce dimanche soir sur la pelouse d'Arsenal, à l'Emirates Stadium, en clôture de la 12e journée de Premier League.

Arsenal occupe la tête du classement de la Premier League avec 28 points, soit 6 longueurs d'avance sur Manchester City, troisième.

Avant la rencontre, Maresca a expliqué à Sky Sports que la mise à l'écart de Cherki n'était liée à aucun problème disciplinaire, précisant que le niveau du joueur à l'entraînement avait été le facteur décisif de son absence.

Selon des propos rapportés par la BBC, l'entraîneur de Manchester City a déclaré au sujet de sa décision : « Depuis le début des entraînements, il est tout à fait clair que ma décision a été influencée par ce qu'il montre. Tout simplement, je n'ai pas aimé ses performances ces derniers jours. »

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Il a ajouté : « Ce n'est pas une question de discipline. L'entraînement quotidien est très important. Il ne s'est rien passé, inutile d'en faire toute une histoire. »

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Maresca a tenté de minimiser la polémique autour de l'absence du joueur, assurant que sa décision ne concernait que ce match et ne signifiait ni un problème durable avec Cherki, ni sa sortie de ses plans pour la suite.

« Nous essayons d'être plus compacts, c'est une bonne idée, mais nous avons fait de bons matchs cette saison avec Cherki. Cela concerne uniquement le match d'aujourd'hui », a-t-il poursuivi.

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Ces déclarations de Maresca montrent que la concurrence pour une place de titulaire ne dépend pas uniquement des qualités techniques des joueurs, mais aussi de ce qu'ils montrent au quotidien à l'entraînement, ce qui fait du maintien du niveau une condition essentielle pour obtenir du temps de jeu.

Quant à l'importance du choc face à Arsenal, l'entraîneur de Manchester City a insisté sur le fait que son équipe aborde la rencontre avec l'objectif de l'emporter , estimant qu'il s'agit d'une occasion importante d'évaluer la situation de l'équipe et sa capacité à rivaliser dans le contexte actuel.

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« C'est une belle occasion. Nous sommes là pour gagner le match, et cela ne changera pas. À ce stade, il est important pour nous, en termes de construction de l'équipe, de voir où nous en sommes, comment nous rivalisons et comment nous gérons les circonstances », a déclaré Maresca.

Interrogé sur la nécessité ou non pour son équipe de remporter ce match, l'entraîneur a assuré que son objectif ne changeait pas, mais qu'il préférait aborder chaque rencontre de manière indépendante.

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Il a conclu : « Nous essayons toujours de gagner, mais comme je l'ai dit à maintes reprises, le plus important est de prendre les choses au jour le jour. »