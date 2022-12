« Je n’ai jamais vu un talent pareil », Xavi encense encore Dembélé

Dans le documentaire consacré au Barça diffusé sur Amazon Prime, Xavi a encore une fois déclaré sa flamme à Ousmane Dembélé.

Depuis son arrivée comme entraîneur du FC Barcelone en novembre 2021, Xavi n’a jamais caché son admiration pour Ousmane Dembélé. Multipliant les déclarations élogieuses à propos du champion du monde 2018, l’entraîneur espagnol a accordé sa pleine confiance à l’ancien Rennais. Et ce dernier lui a plutôt bien rendu. Depuis un an, l’international français a retrouvé une forme de régularité, parvenant enfin à enchaîner les matches et à se montrer décisif. Meilleur passeur de Liga la saison dernière, l’ailier de 25 ans a iscrit 5 buts et 7 passes décisives en 20 matches cette saison, lui permettant de disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, lors de laquelle il a délivré deux passes décisives.

« Je n’ai jamais vu un talent pareil »

Dans le documentaire consacré au club catalan disponible sur Prime Video, Xavi en a encore rajouté une couche sur l’ancien du Borussia Dortmund, louant de nouveau ses qualités. « C’est un joueur de classe mondiale. J’ai toujours dit que si j’étais latéral, face à Ousmane ce serait un cauchemar. Il peut faire mal sur chaque action. (...) J’ai passé 25 années au Barça et je n’ai jamais vu un talent pareil », a lancé l’ancien joueur Blaugrana.

Dans le documentaire a également été diffusée la scène où Xavi informe ses joueurs de la situation de Dembélé l’été dernier, lorsque les rumeurs l’envoyaient loin du Barça. « Le club a pris une décision. Ceux-ci présents sont comme une famille et l’on devait vous tenir au courant. Le club considère que son agent nous fait tourner en rond. Il va devoir soit prolonger soit trouver un autre club », avait-il expliqué devant l’ensemble de son groupe.