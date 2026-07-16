« Je les connais très bien »… Messi fait trembler les Espagnols avec un message explosif !

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a lancé un avertissement à l’Espagne avant la finale de la Coupe du monde 2026, affirmant connaître parfaitement la sélection ibérique et ses joueurs.

L’Argentine a validé son billet en battant l’Angleterre 2-1, tandis que l’Espagne a éliminé la France 2-0. Les deux sélections s’affronteront donc dans l’un des matchs les plus attendus de l’histoire de la compétition.

Dans un entretien accordé à la chaîne « DirecTV Sports », la Pulga a déclaré : « L’Espagne est une équipe formidable, dont je connais bien le style de jeu. Elle a une philosophie du football qu’elle suit depuis de nombreuses années. »

Le capitaine argentin a ajouté : « Je connais bien beaucoup de leurs joueurs, dont plusieurs évoluent à Barcelone, le club que j’adore et que je suis assidûment. Je m’attends donc à une finale très équilibrée. »

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Ses propos résonnent d’autant plus qu’il a passé l’essentiel de sa carrière au FC Barcelone, ce qui lui confère une connaissance intime des déplacements et de la philosophie de possession qui caractérisent les stars espagnoles.

Messi espère guider l’Argentine vers une deuxième couronne mondiale consécutive, tandis que l’Espagne vise à retrouver sa gloire planétaire et à stopper la marche du capitaine « albiceleste » vers un nouveau chapitre historique.