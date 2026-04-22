« Je détestais l’Ajax, mais quand le club m’a appelé, cette aversion s’est très vite dissipée. »

Lors d’un entretien avec son agent Rob Jansen, Jan Wouters est revenu sur son transfert à l’Ajax. Le milieu défensif, alors sous les couleurs du FC Utrecht, détestait le club amstellodamois ; pourtant, cette aversion s’est rapidement estompée lorsque Johan Cruijff a manifesté son intérêt.

Formé au FC Utrecht, il est recruté par l’Ajax en 1986, à 26 ans, pour un montant de 300 000 euros.

« Quand je jouais au FC Utrecht, il y avait toujours de la haine envers l’Ajax », explique le joueur aux 70 sélections avec les Oranje. « Je pense que cela venait plutôt d’un complexe d’infériorité. »

« Quand Tonny Slot Bruins est venu chez moi et m’a dit que Johan Cruijff voulait vraiment m’avoir à l’Ajax, cette haine envers le club s’est très vite dissipée », poursuit-il.

Au total, il a disputé 194 matchs pour l’Ajax, inscrit 26 buts et délivré 10 passes décisives. Il a été sacré champion des Pays-Bas en 1990 et a remporté la Coupe UEFA deux ans plus tard.

Il a ensuite conquis le championnat d’Allemagne avec le Bayern Munich et, en 1988, il figurait dans le groupe champion d’Europe des Pays-Bas.