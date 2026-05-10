« Je connais mes capacités. Je n'avais pas anticipé un prêt de la part de Feyenoord. »

Dans une interview franche accordée au FC Dordrecht Magazine, Stéphano Carrillo est revenu sur sa première année aux Pays-Bas, expliquant qu’il n’avait pas anticipé son prêt par le Feyenoord.

Recruté par Dennis te Kloese en février 2025 pour 2,5 millions d’euros, l’attaquant avait été transféré du club mexicain de Santos Laguna.

Mais l’été dernier, le club rotterdamois l’a prêté au FC Dordrecht, où plusieurs autres éléments du vivier de Feyenoord sont également en location. Cette décision l’a pris de court.

« Je ne m’attendais pas à être prêté », explique l’attaquant. « Il faut alors se réhabituer à un nouveau style de jeu et à un nouvel environnement. »

« Je connais mes capacités, mais parfois cela ne se traduit pas immédiatement sur le terrain. Maintenant, je me sens de plus en plus à l’aise et la confiance revient », conclut-il.

Cette saison, il a disputé 34 matchs sous les ordres de l’entraîneur Dirk Kuijt, inscrivant quatre buts sans toutefois délivrer de passe décisive.