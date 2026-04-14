Javier Mascherano surprend en démissionnant avec effet immédiat de son poste d’entraîneur de l’Inter Miami

Javier Mascherano n’est plus l’entraîneur de l’Inter Miami, comme l’a annoncé le club via ses canaux officiels. L’Argentin de 41 ans, à la tête de l’équipe depuis début janvier 2025, quitte ses fonctions pour des « raisons personnelles ».

« Je tiens à faire savoir à tout le monde que j’ai décidé, pour des raisons personnelles, de quitter mon poste d’entraîneur principal de l’Inter Miami CF », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur le site du club. La nature précise de ces raisons n’a pas été dévoilée.

« Je tiens d’abord à remercier le club pour sa confiance, l’ensemble du personnel pour son engagement et surtout les joueurs, grâce auxquels nous avons vécu des moments inoubliables. Je tiens également à remercier les supporters et La Familia, car sans eux rien de tout cela n’aurait été possible. Je vous envoie à tous une grande accolade et je vous remercie pour tout », a déclaré Mascherano.

« Javier fait désormais partie de l’histoire du club et conservera toujours une place particulière au sein de la famille d’Inter Miami CF », a déclaré le directeur général Jorge Mas, qui regrette le départ de l’Argentin.

« Non seulement parce qu’il a joué un rôle clé dans des performances inoubliables, comme la victoire en MLS Cup et la performance historique de l’équipe lors de la Coupe du monde des clubs, mais aussi pour l’exemple qu’il a donné par son dévouement et son engagement quotidien en tant que capitaine de l’équipe. Nous respectons sa décision et lui sommes très reconnaissants pour tout ce qu’il a apporté. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière et de sa vie personnelle. »

Sur la scène régionale, il a mené le club jusqu’aux demi-finales de la Concacaf Champions Cup et, pour la deuxième fois, en finale de la Leagues Cup, dès sa troisième participation à cette épreuve.

Lionel Messi et ses coéquipiers auront donc un nouvel entraîneur. Guillermo Hoyos assurera intérimairement ce rôle, a annoncé l’Inter Miami.