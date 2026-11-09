Theo Janssen critique Sofyan Amrabat dans l’émission Rondo de Ziggo Sport. Selon l’ancien milieu de terrain, le joueur de l’Ajax doit davantage s’affirmer dans son rôle de milieu défensif au sein du club d’Amsterdam.

« Ce garçon donne tout et se démène comme un fou. Il fait tout pour aider l’équipe. Mais il en fait aussi trop. Amrabat se retrouve donc parfois dans des situations qu’il ferait mieux d’éviter », pointe Janssen.

« Parce que, dans le jeu, il n’est pas le meilleur », ajoute l’entraîneur amateur. « C’est clair. On le voit aussi dans le jeu de l’Ajax. Parfois, il doit avancer balle au pied, mais il repart en arrière avec le ballon. Ou alors, il fait une passe latérale. Il prend très peu d’initiatives. Dans ce cas, mieux vaut éviter ces situations. »

Janssen donne un conseil à Amrabat. « Tu peux quand même prendre des initiatives de temps en temps. J’ai été très positif à son sujet, car je trouve qu’il apporte beaucoup à cet Ajax. Sur les deuxièmes ballons et dans le travail défensif. Il revient aussi au sprint dans les duels. Mais dans le jeu, en tant que numéro 6, non. Car c’est un récupérateur de ballons. »

« C’est typiquement le genre de joueur dont la valeur et les qualités ne se voient pas dans les statistiques. Le genre de joueur qu’on critique parce qu’il ne sait pas faire ceci ou cela. Et quand il n’est pas là, il faut chercher un autre joueur qui lui ressemble », estime Khalid Boulahrouz. « C’était aussi le cas avec Henderson. »

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Amrabat a récemment été blessé. Dimanche, en déplacement sur le terrain du FC Twente (2-2), l’ancien international marocain est entré en jeu après une heure de jeu, sur décision de Míchel Sánchez.

Le milieu de terrain de 30 ans est arrivé libre à l’Ajax en août, peu après son départ de Fenerbahçe. Amrabat a signé à la Johan Cruyff ArenA un contrat courant jusqu’à la mi-2028.