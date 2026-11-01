Jamie Redknapp désigne les deux seuls entraîneurs capables de sauver Manchester United

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Michael Carrick subit une immense pression à Manchester United après une série désastreuse de neuf matches sans victoire. Alors que les spéculations sur son avenir à Old Trafford s’intensifient, Jamie Redknapp a désigné les deux seuls entraîneurs capables de sortir le club de ses difficultés.

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Carrick se rapproche encore de la sortie

Carrick se bat pour conserver son poste à Manchester United après une piteuse défaite 2-0 sur le terrain de Chelsea. Ce résultat porte à neuf matches, toutes compétitions confondues, la série de rencontres sans victoire du club.

Morgan Rogers a ouvert le score pour l’équipe de Xabi Alonso peu après la pause. L’après-midi de Manchester United a encore empiré lorsque Lisandro Martinez a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune. Cole Palmer a transformé le penalty qui a suivi pour sceller la victoire de Chelsea. Cette défaite laisse United à la 17e place, juste au-dessus de la zone de relégation à la seule faveur de la différence de buts après neuf matches de Premier League.

Redknapp désigne ses favoris pour le poste d’entraîneur

Selon de précédentes informations, Carrick devait avoir du temps pour redresser la situation à Old Trafford. Cependant, l’absence de progrès sur le terrain a alimenté les spéculations sur ses éventuels successeurs. Ancien milieu de terrain de Liverpool, Redknapp estime que le club devrait limiter sa recherche s’il décide de changer d’entraîneur. Au micro de Sky Sports, il a affirmé que très peu de candidats étaient réellement en mesure d’occuper ce poste exigeant.

« Écoutez, Michael Carrick est toujours en poste, donc ce n’est pas juste de dire cela », a expliqué Redknapp. « Mais si les choses ne s’améliorent pas, il perdra inévitablement son poste. En réalité, il ne peut s’agir que de lui [Unai Emery] et d’Eddie Howe. »

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Emery s’impose comme le candidat qui se détache

Des entraîneurs de renom, dont Antonio Conte, Fabian Hurzeler et Julian Nagelsmann, ont également été associés au poste. Redknapp estime toutefois que le parcours récent de Nagelsmann rend sa candidature moins séduisante.

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Redknapp considère Emery, l’entraîneur d’Aston Villa, comme le choix qui se détache nettement. Il reconnaît toutefois que l’Espagnol dispose déjà d’un contrôle total sur un projet couronné de succès à Villa Park et pourrait hésiter à partir.

« Chaque entraîneur a de l’ego », a poursuivi Redknapp. « Tous penseront pouvoir redresser Manchester United, ils le croiront sincèrement. Compte tenu de ses qualités, il serait probablement le seul auquel je ferais confiance pour y parvenir. »

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Une semaine décisive attend Manchester United

Carrick est sous forte pression pour apporter une réponse immédiate à la crise actuelle. United cherchera désespérément à mettre fin à cette mauvaise série lors de son retour sur la scène européenne. Le club recevra la Roma mardi soir en Ligue des champions.

Après ce rendez-vous en Ligue des champions, les hommes de Carrick se concentreront de nouveau sur la Premier League. Ironie du sort, ils affronteront l’Aston Villa d’Emery à Old Trafford dans exactement une semaine.