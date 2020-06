Jacques-Henri Eyraud : "J'ai un tropisme pour la culture américaine"

Le très critiqué président de l'OM a expliqué son penchant pour les Etats-Unis, où s'est écrit une une bonne partie de sa vie professionnelle.

Entre Jacques-Henri Eyraud et les supporters de l' , ce n'est pas l'amour fou. Très critiqué ces derniers mois, le président est dans le viseur des fervents supporters du club phocéen, lequels ne cessent de réclamer sa démission. Toujours en poste, Jacques-Henri Eyraud tente tant bien que mal de structurer le club qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Avec des méthodes qui se discutent... Et pour lesquelles il a, de nouveau, été contraint de se justifier.

"J'ai un tropisme pour la culture américaine"

Moqué pour sa tribune publiée dans LinkedIn, le président a expliqué sa démarche dans les colonnes de Football. "LinkedIN est un réseau qui réunit des professionnels, où on discute de la transformation des organisations. (...) À partir du moment où la chasse aux talents est un objectif prioritaire d'un club de football, il me semble logique de m'exprimer là où se trouvent les talents qui peuvent correspondre. Résultat : cette tribune a été vue plus de 50 000 fois en quelques jours, par une population très ciblée sur un thème très organisationnel et structurel", a ainsi expliqué le dirigeant, assumant sa démarche originale.

"Tout le monde le sait, j'ai un tropisme pour la culture américaine, j'y ai étudié, fait une bonne partie de ma vie professionnelle. Donc, c'est vrai que cela peut se retrouver dans mon langage", a ensuite ajouté Jacques-Henri Eyraud. Pas sûr que les Marseillais partagent ce tropisme... Bien au contraire.