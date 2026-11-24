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Levi Smans espère rejoindre l’été prochain un club du top 3 traditionnel des Pays-Bas, a confié le milieu de terrain du SC Heerenveen à L1 Nieuws.

Smans a effectué toute sa formation au VVV-Venlo avant de rejoindre Heerenveen à l’été 2024 pour 350 000 euros.

Dès sa première saison en Frise, il a disputé 33 matches avec le club, inscrivant quatre buts et délivrant trois passes décisives.

Lors du premier match de sa deuxième saison à Heerenveen, face au FC Volendam, le sort s’est acharné sur lui. Smans s’est rompu le ligament croisé et n’a plus joué de toute la saison.

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Il est désormais pleinement de retour et joue un rôle important dans la saison jusqu’ici très réussie du club, qui occupe la sixième place.

Après dix matches, Smans compte un but et pas moins de cinq passes décisives. Il a particulièrement impressionné face au Feyenoord.

Le natif du Limbourg souhaite franchir un cap après cette saison, comme il l’a révélé au média régional L1. « Ça se passe bien ces dernières semaines. Je suis important pour le club. »

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« Mes statistiques sont bonnes aussi, poursuit-il. Je dirais que je suis déjà au-dessus de mon niveau habituel. J’espère franchir un cap en rejoignant le top 3 aux Pays-Bas. »

« Ce serait formidable, car je pourrais aussi jouer en compétition européenne, mais partir à l’étranger me plairait également beaucoup », conclut-il.