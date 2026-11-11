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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
Daniel Buse
Traduit par

« J’aimerais bien essayer » : Harry Kane veut jouer à un autre poste au Bayern Munich

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Harry Kane, du FC Bayern Munich, a révélé qu’il aimerait s’essayer au poste de meneur de jeu au milieu de terrain.

L’attaquant a enchaîné les buts pour le FCB ces dernières années et ses performances lui ont récemment valu le Ballon d’Or, décerné au meilleur joueur du monde. Mais l’Anglais aimerait découvrir ce que cela donnerait à un autre poste que celui d’avant-centre.

« J’aimerais essayer un jour. Déjà, chez les jeunes à Tottenham, j’ai joué au milieu de terrain et à différents postes », a déclaré Kane à Sport Bild, interrogé sur un éventuel passage au poste de meneur de jeu. Au Bayern, Kane a la liberté de décrocher loin de l’attaque. Dans ces situations, il brille souvent aussi bien par son travail défensif que par ses longues passes précises, qui ont parfois déjà été à l’origine d’occasions et de buts pour ses coéquipiers.

Harry KaneGetty Images

« Je savais que le jeu de passes était l’un de mes plus grands points forts et que, lorsque je décrochais, je pouvais bien maîtriser le ballon, même sous pression », a expliqué Kane. C’est surtout sous les ordres de José Mourinho, à Tottenham, qu’il a eu pour la première fois la liberté d’exploiter ses qualités. « Il a probablement encore fait passer mon jeu à un autre niveau », s’est souvenu l’Anglais.

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Lors de la saison 2020/21, dont Mourinho n’a pas vu la fin chez les Spurs, Kane a reçu deux distinctions individuelles : « Cette saison-là, j’ai remporté en Premier League le Playmaker Award pour le plus grand nombre de passes décisives, ainsi que le Golden Boot pour le plus grand nombre de buts », a-t-il déclaré.

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Cette saison, Kane compte 10 buts et 10 passes décisives en 15 matches officiels, toutes compétitions confondues, avec le Bayern.