Une sortie en mer lors du stage d'Al Ahly en Tunisie s'est transformée en véritable cauchemar, après que trois joueurs de l'équipe se sont retrouvés face au risque de noyade, dans un épisode dont les détails restent gravés dans la mémoire du Tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane, qui a affirmé avoir vécu des moments terrifiants qui ont failli tourner au drame.

Ben Romdhane, ancien joueur d'Al Ahly et actuellement professionnel au sein d'Al Shamal au Qatar, a révélé les coulisses de ce grave épisode qui l'a réuni avec ses coéquipiers Hussein El Shahat et Karim Fouad, expliquant que l'intervention de Yasser Ibrahim dans les instants décisifs a joué un grand rôle pour les sauver et mettre fin à la crise.

Ben Romdhane a déclaré, lors de son passage dans l'émission « Dayfouna » sur la chaîne Al Kass, que l'épisode s'est produit durant un jour de repos pour les joueurs d'Al Ahly en marge du stage de l'équipe en Tunisie, lorsqu'un certain nombre d'entre eux ont décidé d'aller à la mer pour passer un moment.

Le joueur tunisien a ajouté : « C'était un jour de repos, et nous sommes tous allés à la mer en marge du stage d'Al Ahly en Tunisie, puis Hussein El Shahat, Karim Fouad et moi sommes allés nager. »

Il a expliqué que la situation a rapidement tourné en moments de terreur, après que lui et Hussein El Shahat se sont enfoncés dans la mer, tandis que Karim Fouad a perdu l'équilibre et s'est éloigné de la zone sûre, se retrouvant ainsi dans un réel danger menaçant sa vie.

Il a souligné que les tentatives pour sauver Karim Fouad ont accru la gravité de la situation, après que Hussein El Shahat s'est exposé à son tour au risque de noyade, face à la difficulté de composer avec les vagues et l'éloignement de la zone de sécurité, ce qui a conduit les trois joueurs à affronter des moments extrêmement difficiles.

Il a affirmé que ce qui s'était passé était l'une des expériences les plus difficiles qu'il ait traversées au cours de sa carrière footballistique, précisant que la scène était restée gravée dans sa mémoire, après que des moments de détente se sont transformés en une situation dangereuse que personne n'attendait.

Ben Romdhane a révélé que Yasser Ibrahim est intervenu au moment décisif après avoir vu ce qui se passait, et s'est empressé de sauver les joueurs, son intervention ayant réussi à mettre fin à la crise et à les sauver de la noyade.

Le joueur tunisien a résumé l'ampleur de la terreur qu'il a vécue durant l'épisode en déclarant : « J'ai vu la mort de mes propres yeux », exprimant sa gratitude envers Dieu que la situation se soit déroulée sans perdre aucun des joueurs.









Ben Romdhane a évoqué son expérience avec Al Ahly, saluant le statut du club et de ses supporters, et a également parlé de sa relation avec les supporters de l'Espérance de Tunis, affirmant son estime pour le rôle qu'ils ont joué dans sa carrière.

Le joueur d'Al Shamal a déclaré : « Al Ahly d'Égypte est une grande équipe, et le public de l'Espérance a un grand mérite, mais Al Ahly a traversé une année difficile et je n'ai pas eu ma chance pleinement. »

Au sujet de son transfert à Al Shamal, Ben Romdhane a expliqué que l'opération s'est faite facilement, soulignant que les ambitions du club et sa volonté de progresser figuraient parmi les principales raisons de son choix de vivre cette nouvelle expérience.

Il a ajouté que la présence de l'attaquant algérien Baghdad Bounedjah, qu'il a décrit comme un ami et un grand joueur, aux côtés de Riyad Mahrez, représente un apport important pour l'équipe, au vu de ses aspirations à poursuivre sa progression et à atteindre ses objectifs dans la période à venir.







