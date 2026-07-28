« J'ai tout refusé pour ce moment » : Zidane pleure de joie, un rêve de 28 ans devenu réalité !

Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a révélé lors de sa première conférence de presse suivant sa nomination officielle, ce mardi, qu'il avait refusé de nombreuses offres pour entraîner de grands clubs au cours des dernières années afin d'attendre l'opportunité de diriger les Bleus, affirmant qu'entraîner la sélection nationale était « la seule chose » qu'il voulait faire après son départ du Real Madrid en 2021, et que cette journée représente « un rêve devenu réalité » après des années d'attente et d'anticipation.

Zidane a déclaré lors de la conférence de presse, tenue en présence du président de la Fédération française Philippe Diallo : « Aujourd'hui, c'est la continuité de mon parcours, et un rêve qui se réalise. J'ai reçu des offres pour entraîner des clubs pendant 4 ou 5 ans, mais je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. C'est la seule chose que je voulais faire. Je le sais depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé dans les rangs des jeunes, et je suis passé par toutes les étapes jusqu'à atteindre l'équipe première. Je ferai tout mon possible pour que cette équipe continue de remporter des victoires, c'est ma seule motivation. »

Un hommage à Deschamps

Dans un message adressé à son prédécesseur Didier Deschamps, Zidane a déclaré : « Je salue les efforts de Didier, et c'est l'occasion de lui dire bravo. Quelque chose de nouveau va commencer, mais l'objectif est toujours le même : gagner. Je ferai tout mon possible pour cette équipe. J'ai hâte de la rejoindre », en un hommage clair à l'entraîneur qui a mené la France au titre de Coupe du monde 2018.

Zidane n'a pas caché ses émotions débordantes, déclarant : « C'est une joie immense. Je suis heureux de ce qui m'arrive. Je ne trouve pas d'autres mots. Je retiens mes émotions parce que je ressens beaucoup de choses en moi. Je suis prêt pour ce défi », ajoutant : « La victoire en 1998 est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, gagner avec mes amis. J'ai passé ces quatre ou cinq années à attendre ce jour. Je suis très ému, cela ne se voit peut-être pas, mais je suis extrêmement heureux. »

Diallo : il m'a dit qu'il savait comment gagner

Le président de la Fédération française Philippe Diallo a révélé les coulisses de sa première rencontre avec Zidane, déclarant : « C'est une grande fierté et une grande responsabilité, car lorsque ces années prennent fin, il faut trouver une personne digne de confiance pour poursuivre ce parcours. Lorsque j'ai rencontré Zinédine en février 2025, il m'a dit : Monsieur le Président, je sais comment gagner. J'ai senti que c'était une personne qui avait le désir et la confiance de mener l'équipe de France à la victoire. »

Un style de jeu offensif

À propos de son style de jeu et de sa philosophie d'entraîneur, Zidane a déclaré : « Vous verrez mon style bientôt, et nous tiendrons une conférence de presse en septembre. Je suis passionné par le jeu. J'étais un numéro 10, et ce qui me motive, c'est de marquer des buts. J'ai vécu en Espagne pendant 25 ans, et vous savez ce que cela signifie. J'étais un leader sur le terrain, et aujourd'hui j'acquiers une expérience qui me qualifie pour être un leader », en référence à l'influence de l'école offensive espagnole durant ses longues années au Real Madrid.

Au sujet de son plan pour remporter des victoires, Zidane a déclaré : « Je ne peux pas expliquer comment gagner en quelques mots. J'ai une équipe exceptionnelle prête à jouer. Je dois être réaliste, rencontrer les joueurs, leur expliquer le plan de jeu, et ce que nous ferons ensemble. Ensuite, en tant qu'entraîneur, il me faudra continuer à mener cette équipe vers la victoire. »

Une décision réfléchie

Zidane a affirmé que sa décision d'attendre l'opportunité d'entraîner l'équipe de France était consciente et réfléchie, expliquant : « J'ai toujours considéré cette équipe comme un futur entraîneur. Je n'ai entraîné aucun club pour cette raison. La seule chose que je voulais faire après le Real Madrid, c'était d'entraîner l'équipe de France. J'aurais pu prendre en charge un projet de 3 ans en raison de la présence de Deschamps là-bas. Il a pris cette décision en janvier 2025, et dès le lendemain j'ai su que je voulais être le prochain entraîneur. Nous nous sommes réunis avec le président et l'accord a été conclu. »

Zidane a affirmé que l'équilibre entre sa vie personnelle et sa nouvelle mission ne poserait pas de problème, déclarant : « Il n'y a aucune ambiguïté. C'est quelque chose de différent d'un club. Mais cela ne me fait pas peur. C'est ce que je voulais faire. Je trouverai l'équilibre entre ma vie personnelle et l'équipe de France, et cela me convient parfaitement. »

Aucun contact avec Mbappé (le capitaine) jusqu'à présent

Au sujet de son absence de contact avec la star Kylian Mbappé jusqu'à présent, Zidane a déclaré : « Nous n'avons pas parlé avec Kylian ; le plus important pour lui, c'est le repos. Nous aurons l'occasion de parler de tout cela avec lui et avec tous les joueurs bientôt, en septembre. »

La priorité au premier match contre la Turquie

Concernant les prochains matchs, Zidane a déclaré : « Il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. C'est une équipe forte. Ma priorité, c'est le premier match, qui est contre la Turquie. Nous avons 4 matchs en septembre. Je passerai près de 3 semaines avec les joueurs, ce qui est formidable pour la préparation », soulignant que la rencontre contre l'Italie en octobre revêt un caractère particulier pour lui : « L'Italie est spéciale parce que j'y ai joué, j'y connais les gens, et je parle italien. Je me prépare pour ces quatre matchs depuis un certain temps déjà. »

Zidane, c'est Zidane

Au sujet de son style d'entraîneur comparé à ses prédécesseurs, Zidane a déclaré : « L'équipe de France a été performante. Il n'y a pas de quoi se plaindre du côté des supporters. Nous changerons notre style. Deschamps, c'est Deschamps, et Zidane, c'est Zidane. Je ferai ce que je sais faire. Je garantirai la continuité de la performance afin que l'équipe de France continue de remporter des victoires. »

Le staff technique venu du Real Madrid

Zidane a révélé la composition de son staff technique, déclarant : « Mon équipe proche et technique est déjà en place, et c'est pratiquement la même équipe qui était avec moi durant toutes ces années au Real Madrid, avec l'ajout de deux ou trois membres seulement. Je suis fidèle à cet égard, et nous poursuivrons le parcours avec ce petit nombre de personnes. »

5 années d'observation et de préparation

Au sujet de ce qu'il a fait durant les cinq dernières années depuis son départ du Real Madrid, Zidane a déclaré : « Je ne perdais pas mon temps, j'ai regardé beaucoup de matchs, encore plus que ce que je regardais lorsque j'étais entraîneur du Real Madrid. J'ai regardé énormément de matchs de l'équipe de France dans son ensemble, et j'ai observé beaucoup de choses. »