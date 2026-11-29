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Tobias van den Elshout garde un sentiment mitigé du choc entre Feyenoord et l'Ajax (1-1). Entré en jeu tôt dans la rencontre, le milieu de terrain a fait excellente impression à De Kuip et reçu de nombreux compliments après le match sur ESPN. Mais le joueur de Feyenoord est loin d'être satisfait.

Van den Elshout a été lancé par Giovanni van Bronckhorst après un peu plus de vingt minutes de jeu pour remplacer Gjivai Zechiël, blessé. Le milieu de terrain s'est souvent illustré par ses courses et a lui-même frôlé le but après un peu plus d'une heure de jeu, mais il s'est heurté au gardien de l'Ajax Maarten Paes.

Après le match, Hans Kraay junior demande à Van den Elshout s'il vient de disputer son meilleur match sous le maillot de l'équipe première de Feyenoord. « Oui, je pense. Je crois avoir montré de bonnes choses et je dois continuer sur cette lancée. »

Van den Elshout se sent clairement à l'aise au milieu de terrain. « Je suis milieu de terrain de formation. L'année dernière, je jouais bien sûr sur le côté gauche, mais c'était une situation très différente, avec une autre façon de jouer. Je pense que c'est vraiment mon poste. »

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Le joueur de Feyenoord estime pouvoir évoluer aussi bien en numéro 8 qu'en numéro 10. « Les deux, en principe. Je peux jouer en 10 et parcourir beaucoup de terrain, mais on peut le faire aussi bien en 10 qu'en 8. »

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Malgré sa domination, Feyenoord n'a pas réussi à conserver les trois points à domicile, notamment parce que Nacho Ferri a manqué un penalty à la 67e minute. « On a le ballon posé à onze mètres du but pour gagner le match. C'est dommage. On le soutient et on est là pour lui, tout le monde peut rater un tir un jour. Mais c'est forcément dur à avaler. »

Van den Elshout pense néanmoins que cette prestation face à l'Ajax peut annoncer des jours meilleurs pour Feyenoord. « On travaille dur, commençons déjà par là. Je pense qu'on aurait pu obtenir davantage aujourd'hui. C'est sur cette base qu'on doit continuer à construire. »

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Lors du choc, Kraay junior a été impressionné par la vitesse de Van den Elshout, qui lui explique ensuite d'où vient son accélération. « Je savais que j'avais cette accélération, mais je n'ai pas souvent l'occasion de la montrer. J'ai de longues jambes, donc je mets un peu de temps à démarrer. Mais une fois lancé, après dix à vingt mètres, je peux parcourir une bonne distance. »

Quand Kraay junior avance ensuite que Van den Elshout rentrera chez lui satisfait, le journaliste reçoit une réponse catégorique. « Honnêtement, Hans ? Non. Je suis heureux, fier et reconnaissant d'avoir pu jouer, d'avoir eu beaucoup de temps de jeu et d'avoir montré une bonne facette de moi-même. Mais, au bout du compte, je veux toujours gagner et, malheureusement, ce n'est pas arrivé aujourd'hui. »

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Pour finir, Kraay junior apprend à Van den Elshout que les consultants d'ESPN Kenneth Perez et Karim El Ahmadi ont eux aussi été impressionnés par sa prestation. « Merci à vous, messieurs. C'est toujours agréable de recevoir des compliments », répond le milieu de terrain avec le sourire.