Ivan Toney sous le couperet de la justice : une crise qui menace l'avenir de l'attaquant d'Al-Ahli

L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli en Arabie saoudite, comparaît devant la Southwark Crown Court en Angleterre, jeudi prochain, afin de poursuivre les procédures judiciaires liées à son accusation d'agression sur un homme dans une boîte de nuit de la capitale Londres, et ce environ 33 heures avant l'affrontement de son équipe contre Al-Shabab, dans le cadre de la 12e journée de la Saudi Pro League.

Selon la chaîne « BBC », Toney, âgé de 30 ans, fait face à une accusation d'agression ayant causé des blessures corporelles réelles, après avoir prétendument donné un coup de tête à Saber da Silva et l'avoir frappé au poing dans une boîte de nuit de Wardour Street, dans le quartier de Soho, le 6 décembre dernier.

L'attaquant anglais avait déjà comparu devant la Westminster Magistrates' Court, où il avait plaidé non coupable de l'accusation portée contre lui.

Les procédures judiciaires ont décidé de renvoyer l'affaire devant la Crown Court, à la suite du choix du joueur de comparaître devant un juge et un jury, bien qu'elle puisse être examinée devant la Magistrates' Court, comme l'a indiqué la juge Bronne Clark.

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Le journal britannique « The Times » avait rapporté début octobre que l'audience était fixée au jeudi à 12h30, ce qui place la séance environ 33 heures avant le match entre Al-Ahli et Al-Shabab, prévu au stade « SHG Arena » à Riyad.

Toney a été libéré sous caution sans condition, à charge pour lui de comparaître devant le tribunal à la date fixée afin de poursuivre les procédures relatives à l'affaire, tandis qu'Al-Ahli se prépare à affronter Al-Shabab lors d'une nouvelle étape des compétitions du championnat saoudien.



