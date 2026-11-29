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Le doublé de l'Anglais Ivan Toney face à Al-Taawoun n'a pas seulement contribué à une nouvelle victoire d'Al-Ahli. Il s'accompagne de chiffres exceptionnels qui renforcent la place de l'attaquant anglais parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Roshn Saudi League, où il continue d'inscrire son nom dans les annales de la compétition lors de la saison 2026-2027.

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Toney a été l'un des grands artisans de la victoire d'Al-Ahli face à Al-Taawoun (3-1), samedi 28 novembre, lors de la 13e journée. Il a permis à son équipe de renverser la situation après avoir été menée, en égalisant avant la pause, puis en inscrivant le deuxième but sur penalty à la 72e minute, avant que le Brésilien Matheus Gonçalves ne scelle le score à la 89e minute.

Toney égale le record historique de Ronaldo

Le chiffre le plus marquant consolidé par l'attaquant anglais concerne les penalties : il compte désormais 27 penalties réussis sous le maillot d'Al-Ahli en Saudi Pro League, ce qui lui permet d'égaler le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, et de devenir le deuxième joueur ayant inscrit le plus de penalties avec un même club dans l'histoire de la compétition.

Ce chiffre traduit la confiance dont bénéficie Toney pour tirer les coups de pied décisifs ainsi que sa capacité à gérer la pression. Il est devenu l'une des principales armes d'Al-Ahli pour trouver le chemin des filets, que ce soit dans le jeu ou sur coups de pied arrêtés.

Le record d'Al-Somah tombe, Toney entre dans l'histoire

Les exploits de l'attaquant d'Al-Ahli ne se limitent pas au record de Ronaldo. Il a également battu un record historique qui tenait depuis la saison 2014-2015, en devenant le joueur le plus prolifique sur les 13 premières journées d'une saison dans l'histoire de la Saudi Pro League.

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Toney a porté son total à 16 buts dans l'édition actuelle de la Roshn Saudi League, dépassant ainsi l'ancien record du Syrien Omar Al-Somah, ancienne légende d'Al-Ahli, auteur de 15 buts lors des 13 premières journées de la saison 2014-2015.

L'attaquant anglais détient aussi la plus longue série de matchs consécutifs avec au moins un but cette saison, puisqu'il a trouvé le chemin des filets lors de ses sept dernières rencontres, signe évident de la grande régularité dont il fait preuve depuis le début de la compétition.

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Al-Ahli doit beaucoup à Toney dans la course aux premières places

Les statistiques de Toney prennent d'autant plus d'importance au regard de son influence directe sur les résultats d'Al-Ahli, qui compte désormais 27 points après sa victoire contre Al-Taawoun et occupe la quatrième place du classement de la Roshn Saudi League, avec neuf victoires pour quatre défaites.

Entre l'égalisation du record de Ronaldo, celui d'Al-Somah effacé des tablettes et une série de sept matchs consécutifs avec au moins un but, Toney réalise une saison exceptionnelle sous le maillot d'Al-Ahli. Il confirme qu'il n'est plus seulement un buteur, mais l'une des pièces maîtresses de l'équipe dans la lutte pour les premières places, avec l'ambition de continuer à chasser les records lors des prochaines journées.