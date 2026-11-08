Ivan Perisic absent du groupe du PSV face au SC Cambuur

Le PSV cherchera à prendre sa revanche dimanche face au SC Cambuur après sa défaite 1-2 contre le Club Bruges en Ligue des champions. Peter Bosz sait quels joueurs débuteront la rencontre, qui commencera à 16 h 45 à Leeuwarden.

Matej Kovar gardera les buts face à Cambuur. Pas de surprise en défense : Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo et Filip Kostic seront titulaires, de droite à gauche. Ce dernier a vécu une soirée particulièrement difficile mercredi face à Carlos Forbs, mais aura une nouvelle chance.

Bosz mise sur ses joueurs habituels au milieu de terrain du PSV. Kodai Sano, buteur contre Bruges, Guus Til et Mauro Júnior débuteront au Kooi Stadion de Leeuwarden.

Ivan Perisic s’est blessé à la tête contre Bruges et a porté un bandage autour de la tête. Jugé insuffisamment remis, il ne figure pas dans le groupe. Esmir Bajraktarevic le remplace, tandis que Sven Mijnans et Ruben van Bommel complètent l’attaque du club d’Eindhoven.

Composition du SC Cambuur : Jansen ; Bouah, Baouf, Van Duijl, Costarelli ; Maertens, Souren, El Arguioui ; Ceka, Binder, Hamache.

Composition du PSV : Kovár ; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic ; Mauro Jr., Til, Sano ; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel.