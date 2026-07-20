Ito réclame une réforme en profondeur de la Ligue des nations africaines

Les discussions se poursuivent au sein de la Confédération africaine de football (CAF) pour finaliser le format de la Ligue des Nations africaines, dont le coup d’envoi est prévu en 2029. De nouvelles propositions pourraient entraîner une évolution majeure de cette compétition continentale.

Dans ce cadre, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, a soumis une nouvelle proposition au Bureau exécutif de la CAF. Il y appelle à modifier le règlement de la compétition avant son adoption officielle afin d’élever le niveau technique et d’intensifier la concurrence entre les sélections nationales.

Selon le site marocain « Sport7 », l’ancien international propose de supprimer le critère géographique, initialement prévu, au profit d’un classement continental ou international des sélections, sur le modèle de la Ligue des Nations européenne, afin d’assurer des confrontations plus intenses et mieux équilibrées dès les premiers tours.

Selon ce schéma, les sélections seraient réparties en trois divisions : la première regrouperait les 12 meilleures nations, réparties en deux poules de six, avec un seul objectif : le titre continental. Le deuxième niveau rassemblerait les formations classées de la 13e à la 36e place (24 équipes), et les autres nations compléteraient le troisième niveau.

Un système de promotion et de relégation viendrait compléter ce dispositif : les deux derniers de chaque niveau seraient relégués, tandis que les deux meilleurs du niveau inférieur monteraient, afin de maintenir une compétition exigeante et incitative.