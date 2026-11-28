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Roberto Mancini donne son avis sur le championnat italien de Serie A.

Le sélectionneur de l’Italie a déclaré dans un entretien au Corriere dello Sport : « Qui remportera le titre ? Je pense que ce sera la Roma. Les supporters de la Lazio seront contents ? Je pense que l’Inter est la meilleure équipe. J’avais beaucoup confiance en Naples au début, mais l’équipe a eu trop de blessés. »

« À propos de la Lazio, je peux dire ceci : ne pariez pas sur son effondrement. Quand j’étais joueur, j’ai évolué à la Lazio alors que le club avait sombré. Les salaires n’arrivaient pas ? Ce sont des choses qui arrivent quand on pense avoir touché le fond et ne plus pouvoir remonter, c’est arrivé à Gattuso après l’élimination en Coupe d’Italie. »

« À part Maradona et Messi, y a-t-il un joueur qui m’a vraiment impressionné en un demi-siècle dans le football ? Ronaldo, le Phénomène. Ce n’est même pas facile de ne citer qu’un seul nom. Depuis le début des années 1980, nous avons vu les meilleurs joueurs du monde en Italie, de Platini à Gullit, en passant par Van Basten, Zico, Careca et Zidane. »

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« Et quel est le joueur qui n’a pas concrétisé son potentiel, celui sur qui j’aurais parié mais qui a déçu ? Sans remonter trop loin, je pense que Zaniolo a un potentiel important. Quand je l’ai appelé en sélection, au premier entraînement, il ressemblait à un enfant jouant avec les grands ; au troisième, c’était un grand jouant avec les grands. Aujourd’hui, avec ses qualités physiques et techniques, il devrait être une star du football italien. »

« Après le dernier épisode, est-ce que je considère que son aventure en sélection est terminée ? Non, j’appelle les joueurs qui évoluent bien au moment des convocations, ceux qui peuvent apporter quelque chose à l’équipe et, par ailleurs, avec moi, Nico s’est toujours comporté correctement, malgré les problèmes personnels qu’il a eus. J’espère qu’il fera tout son possible pour revenir. »

« J’aime les joueurs hors normes parce que ce sont eux qui font la différence. Nous pouvons travailler tous les principes et toutes les tactiques que nous voulons et que nous connaissons, mais certains matches sont remportés par ceux qui savent jouer, on n’y peut rien. On ne peut pas espérer dominer à chaque fois, il faut aussi savoir souffrir et si l’on a un joueur qui a quelque chose en plus, il peut décider du match sur une action. »