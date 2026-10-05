Italie, les joueurs convoqués pour la Turquie : une première pour Inacio, sept absents

L'Italie retrouve les terrains. Aujourd’hui, 5 octobre à 20 h 45, l’Italie défie de nouveau la Turquie au Dall’Ara de Bologne. On repart du 4-1 du match aller, un résultat important qui a donné confiance à l’équipe de Mancini. Il a déjà fait ses choix pour le match retour. Ils sont sept exclus : Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora et Zoma. Il y a en revanche une nouveauté importante. Samuele Inacio a été convoqué pour la première fois après être resté à l’écart lors des trois rendez-vous précédents. En revanche, Moise Kean ne sera pas là, contraint de quitter le rassemblement en raison d’un problème physique.





LES CONVOQUÉS - L’Italie veut donner de la continuité au succès obtenu à Bursa et continuer à croire à la qualification dans le groupe. Devant se trouvent la France et la Belgique, avec respectivement 7 et 6 points. Mancini a décidé de s’appuyer sur un groupe élargi, avec plusieurs confirmations et quelques nouveautés. Parmi les gardiens, on retrouve Donnarumma, Carnesecchi et Vicario. En défense, place à Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo et Mancini.









LE SIGNAL - Au milieu de terrain, en revanche, figurent Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi et Barella. Enfin, en attaque, il y a P. Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S. Esposito et Vergara. Une liste qui raconte les choix du sélectionneur en vue d’un match que l’Italie veut aborder avec la même conviction qu’à l’aller. Le 4-1 de Bursa a envoyé un signal important, mais il faut désormais une nouvelle réponse.



