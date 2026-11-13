Italie, Frattesi blessé : il quitte le rassemblement de la sélection en raison d’une gêne musculaire

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Au lendemain d’Italie-France (3-1), l’équipe d’Italie perd Davide Frattesi, auteur hier de son deuxième but face à la France. Le milieu de terrain de la Lazio souffre d’une gêne musculaire.

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Comme l’indique le communiqué de la FIGC, au lendemain de sa victoire contre la France après avoir été menée au score, l’Italie a repris l’entraînement au Centre sportif Angelo Moratti en vue du match de dimanche contre la Belgique, dernier match de son groupe en Ligue des nations de l’UEFA. L’équipe a été divisée en deux groupes : séance de récupération en salle et en piscine pour les titulaires face aux Bleus, travail sur le terrain pour les autres.

Davide Frattesi a par ailleurs quitté le rassemblement de la sélection italienne : le milieu de terrain de la Lazio, buteur hier contre la France, souffre d’une gêne musculaire qui le rend indisponible pour le match contre la Belgique et va donc regagner son club.