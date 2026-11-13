Issa Doumbia : duel Juventus-Napoli, clause colossale et contacts établis, l’agent prend la parole

Partager Suivez GOAL sur Google

Issa Doumbia, né en 2003, joueur de l’équipe d’Italie et du Sporting Lisbonne, intéresse le Napoli et la Juventus. Son agent révèle que des contacts ont eu lieu, mais son prix risque d’être prohibitif pour les clubs italiens.

Publicité

Issa Doumbia est l’une des (nombreuses) bonnes surprises de ce début de saison parmi les jeunes du football italien. L’ancien joueur d’AlbinoLeffe et de Venezia, transféré au Sporting Lisbonne l’été dernier pour 23 millions plus des bonus, se distingue dans le championnat portugais, en Ligue des champions et sous le maillot de l’Italie. Face à la France aussi, le sélectionneur Roberto Mancini l’a fait entrer en jeu en seconde période, et son apport a été positif.

LE COUP DE FIL DE MANNA

Cheikh Sadibou, l’agent de Doumbia, parle aujourd’hui de lui dans un entretien accordé à Stile TV : « Sa progression se poursuit de façon remarquable, aussi bien en club qu’en équipe nationale, où l’on voit que Mancini croit en lui. Napoli m’a appelé, mais ce n’est pas la première fois que je parle à Manna : il le voulait déjà lorsqu’il était directeur sportif de la Juventus Next Gen. Mais nous n’avons jamais dépassé le stade de la discussion informelle, aucune offre ne nous est jamais parvenue. »

LA JUVENTUS EST AUSSI SUR LE COUP, MAIS QUELLE CLAUSE !

Publicité Publicité

Doumbia est sous contrat avec le Sporting Lisbonne jusqu’en 2031 et dispose d’une clause libératoire de 80 millions. Cette somme est évidemment hors de portée de Napoli et de tous les clubs italiens, mais Napoli espère convaincre le joueur, puis entamer des négociations avec le club portugais pour réduire le prix au moins de moitié. La Juventus nourrit la même idée, ce qui pourrait donner lieu à un nouveau duel sur le marché des transferts avec Napoli : les deux clubs se disputent déjà Gustavo Varela, attaquant portugais de Monza né en 2005.