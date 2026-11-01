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FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Bart DHanis
Traduit par

Ismael Saibari voit son cauchemar devenir réalité au Bayern Munich

Bayern Munich

Terrible nouvelle pour Ismael Saibari. Le milieu de terrain du Bayern Munich s’est blessé samedi soir face au Borussia Dortmund. Sky Sports Germany rapporte désormais qu’il sera absent pendant plusieurs mois.

Der Klassiker s’est rapidement terminé pour l’international marocain samedi. Après un choc avec le gardien de Dortmund Gregor Kobel, son match a pris fin. Peu après, Serge Gnabry a lui aussi dû quitter le terrain du côté de l’équipe à domicile.

Saibari a été opéré dès dimanche matin. Il souffre d’une lésion de la syndesmose, une déchirure ou un étirement de la liaison fibreuse entre le tibia et le péroné, juste au-dessus de l’articulation de la cheville.

Le milieu de terrain, également attaquant, recruté l’été dernier au PSV pour cinquante millions d’euros, ne pourra pas jouer pendant au moins trois mois pour le club le plus titré d’Allemagne.

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Saibari réalisait une bonne saison. En quatorze matches avec le club, il avait inscrit trois buts et délivré autant de passes décisives.

Sans Saibari, le Bayern Munich n’a pas réussi à gagner. Grâce à un but tardif de l’ancien attaquant du PSV Fabio Silva, le tableau d’affichage indiquait 2-2 après 90 minutes de jeu.

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