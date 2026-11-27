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Ingvar Jonsson est mort. Le gardien de 37 ans du Víkingur, champion national en titre, était un ancien joueur de l’Islande qui s’était illustré à l’Euro 2016. Ingvar Jonsson est décédé mercredi 25 novembre après un long combat contre le cancer.

Le Víkingur a annoncé la nouvelle : « C’est avec une grande tristesse et une profonde douleur que nous annonçons le décès de notre cher ami et coéquipier Ingvar Jonsson, gardien du Víkingur, survenu mercredi 25 novembre, entouré de ses proches. Le club et tous les supporters du Víkingur sont de tout cœur avec sa famille et ses proches. Nous leur présentons nos plus sincères condoléances ».

Ingvar Jonsson avait disputé son dernier match le 3 mai dernier face à Keflavik. Au cours de sa carrière, il a remporté quatre titres de champion national et trois Supercoupes d’Islande. Il avait également joué en Norvège sous les couleurs de Start, Sandnes et Sandefjord, ainsi qu’au Danemark avec Viborg.

Ingvar Jonsson a disputé huit matches au total avec l’Islande et a pris part à la mémorable campagne continentale en France en 2016, lorsque la sélection a surpris l’Europe en atteignant les quarts de finale pour sa toute première participation à la phase finale d’un Euro.