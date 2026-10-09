Iraola : Liverpool va perdre ces joueurs face à Manchester City

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a annoncé l'absence du duo Alex Isak et Cody Gakpo pour le prochain match de l'équipe face à Manchester City, dimanche prochain, lors de la sixième journée de Premier League, en raison de blessures.

L'entraîneur de Liverpool a clarifié sa position concernant l'incertitude entourant la situation de Manchester City et les accusations portées contre lui, déclarant : « Je pense que l'incertitude n'est bonne pour aucune des parties concernées, mais la procédure se poursuit et nous devons être patients. »

Iraola a commenté le début de saison sans défaite en déclarant en conférence de presse : « C'est une question difficile. Les choses se présentent bien, même si nous avons concédé le nul en début de saison lors de deux matches où nous n'étions pas au niveau requis. Mais la série de matches actuelle entre les trêves internationales sera différente, car nous affronterons des équipes du top 4, en plus d'un match en Coupe de la Ligue anglaise face à Chelsea, et des matches de Ligue des champions. »

Concernant la situation des blessures, Iraola a déclaré : « Oui, Isak et Gakpo ne joueront pas, ils ne sont pas prêts, malheureusement pour nous, à cause de blessures survenues durant la trêve internationale, et on espère toujours que le médecin ne vous appelle pas, mais nous n'avons pas eu de chance et ils ne participeront pas. Quant au délai, Gakpo souffre d'une blessure à la cheville et il s'agit de la manière dont il gère la douleur, je pense qu'il a subi une intervention appuyée, il travaille actuellement mais il ne sera pas prêt pour dimanche. Isak, lui, souffre d'une blessure à la cuisse et il sera prêt lorsqu'il se sentira prêt. Leurs blessures ne semblent pas être de longue durée, mais ils ne sont pas prêts pour dimanche. »

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Au sujet du recours à Luis Comas, l'entraîneur de Liverpool a déclaré : « Comas a notre confiance, comme vous le savez, et il n'y a pas de grande surprise, car le joueur a montré qu'il était prêt à jouer, et nous avons d'autres joueurs capables de couvrir ces postes, c'est pourquoi nous prendrons les décisions appropriées. »









À propos de la confrontation avec Manchester City, Iraola a déclaré : « C'est un match passionnant sur notre terrain d'Anfield face au leader du championnat, qui a remporté tous ses matches, et ils chercheront à gagner, tout comme nous, et nous devons être prêts et aider nos supporters, et j'espère que nous serons à ce niveau. »

L'entraîneur des Reds a poursuivi : « Je pense qu'il est encore bien trop tôt pour juger quoi que ce soit, quel que soit le résultat du match de dimanche. Nous n'avons disputé que cinq matches, mais il est vrai que nous aimons affronter des équipes comme Manchester City et montrer notre niveau face à elles. C'est un moment extrêmement important pour toutes les parties concernées, et un match passionnant. »

Interrogé sur Jaquet, Iraola a répondu : « Clairement, il a livré une bonne prestation, et c'est avant tout un bon joueur, vous avez vu des vidéos de lui, mais si vous ne le voyez pas tous les jours, vous ne pouvez pas apprécier ce qu'il possède, et je suis heureux pour lui sur le plan personnel après ses débuts avec l'équipe de France, ce qui est toujours difficile. Il a bien joué et il doit être heureux, mais il a un long chemin devant lui. Il est en pleine forme et prêt à jouer, il ira bien, et nous devons nous entraîner demain. »

À propos de l'atmosphère dans le stade, Iraola a déclaré : « Je pense toujours que lorsque l'on joue et que l'on vit ce genre de matches, l'atmosphère est grande et particulière, et je pense que nous voulons donner aux supporters des raisons d'être avec nous, et lorsqu'ils voient sur le terrain l'équipe qu'ils souhaitent, nous pouvons créer une meilleure atmosphère. »

Quant à savoir si le match ne tolère pas la défaite, Iraola a répondu : « Est-ce un match qui ne tolère pas la défaite ? Non, en ce moment en Premier League, chaque match est considéré comme grand et sera difficile, car le niveau de la compétition a énormément augmenté, et chaque fois que vous affrontez une équipe proche de vous, vous voulez toujours gagner, et au final nous sommes encore à un stade précoce de la saison. »

Au sujet du poste d'avant-centre, Iraola a déclaré : « Même avant l'absence de Hugo Ekitike, que j'ai hâte de retrouver et de pouvoir aligner, nous faisions face à certaines options limitées. Nous récupérerons peut-être Chiesa, mais il n'a pas joué une seule minute jusqu'à présent. Comas est le seul avant-centre de métier dont nous disposons actuellement, mais nous avons quelques autres options, parmi lesquelles des ailiers qui ont déjà évolué en pointe. »

Iraola a conclu ses propos en commentant Barcola : « Je ne pense pas qu'il traverse une mauvaise période. Il y a cette idée selon laquelle les ailiers ne réalisent pas une bonne performance s'ils ne marquent pas de buts, mais nous devons évaluer l'ensemble du match. C'est quelque chose qui m'importe, et je veux qu'il en soit conscient. Il a rejoint la France, et je veux qu'il soit présent et qu'il convertisse les occasions qui se présentent à lui. Il a joué ailier gauche, il a aussi été aligné comme avant-centre de métier, et il peut donc occuper les trois postes de l'attaque. »