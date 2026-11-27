Partager Suivez GOAL sur Google

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a assuré que son attention se portait sur la performance collective de l'équipe et non sur les statistiques individuelles du duo Alexander Isak et Florian Wirtz, avant le très attendu derby du Merseyside face à Everton, dimanche.

Publicité

Le technicien espagnol a évoqué l'entente qui commence à se dessiner entre les joueurs lors de la conférence de presse d'avant-match qu'il a tenue ce vendredi, selon des propos rapportés par Sky Sports : « Pour moi, il ne s'agit pas seulement de Florian ou d'Alex. Si nous jouons bien, l'un d'eux marquera, délivrera une passe décisive ou réalisera de belles statistiques. Le plus important, c'est la manière dont ces joueurs nous aident à bien jouer. »

Il a ajouté : « Si nous nous créons beaucoup d'occasions et que nous produisons un bon jeu offensif, il y aura un joueur capable de marquer. Nous avons affiché un bon niveau dans la possession lors des derniers matchs, et je pense que nous progressons beaucoup lorsque nous avons le ballon. »

Iraola s'apprête à disputer le premier derby du Merseyside de sa carrière avec Liverpool, conscient de l'importance de ce rendez-vous pour les supporters du club et les joueurs : « Je n'ai encore jamais disputé ce derby, mais il ne faut pas longtemps pour comprendre qu'il s'agit d'un grand match pour toutes les parties concernées. Je suis très heureux d'en faire partie et j'espère vraiment l'apprécier, mais il n'y a qu'une seule façon d'en profiter : gagner le match. »

Il a poursuivi : « Les derbys sont toujours différents, quelle que soit la position des deux équipes au classement. La nature du match est généralement différente, et on le sent dès le début. »

Publicité Publicité

Iraola a insisté sur la nécessité pour ses joueurs d'être prêts à gérer l'atmosphère particulière de cette rencontre : « Nous devons faire notre part, gagner les duels et livrer une bonne prestation. Nous devons avoir conscience qu'il s'agit d'un derby, tout en étant bons avec le ballon et en montrant notre qualité technique. »

Related Topics

Prochains matchs EVE Premier League 07:00 LIV Regarder

L'entraîneur s'est remémoré les derbys qu'il a disputés durant sa carrière de joueur, citant les confrontations entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad : « J'ai disputé beaucoup de derbys, dont une grande affiche entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Ces matchs ont un caractère particulier, exactement comme ici : on a beaucoup d'amis qui supportent l'équipe adverse, et parfois même certains membres de sa famille. »

Il a ajouté : « Ces matchs durent plus longtemps que les autres. Ce n'est pas une rencontre que l'on joue, dont on parle un peu la semaine suivante, et puis c'est terminé. Leur impact dure généralement longtemps, et le vainqueur rappelle le résultat à l'autre camp pendant une longue période. C'est une expérience agréable, ce sera mon premier ici, mais je sens que tout le monde veut le gagner. »

Publicité

Iraola est revenu sur les progrès affichés par l'attaquant suédois Isak, auteur d'un doublé lors de la victoire 3-0 en Ligue des champions en milieu de semaine face au Club Bruges , quelques jours après avoir gâché des occasions face à Manchester United : « Il a sans aucun doute beaucoup progressé, que ce soit dans ses déplacements avec ou sans ballon. Il comprend mieux le pressing, et plus il maîtrise cet aspect, moins il a de distance à parcourir en courant. C'est l'un des aspects sur lesquels nous travaillons. »

Il a enchaîné : « Je pense aussi que nous l'exploitons mieux quand nous avons le ballon, car il fait très bien le lien entre les lignes. C'est un joueur doté de superbes qualités techniques, nous ne devons donc pas l'utiliser uniquement pour conclure les actions : il peut apporter beaucoup dans la construction du jeu. »

Publicité

Il a poursuivi : « S'il nous aide à construire les attaques, certains ballons finiront par lui parvenir. Il comprend tout et cherche à continuer de progresser. »

Iraola a également salué le gardien brésilien Alisson Becker, après des contributions offensives qui ont fait de lui le gardien comptant le plus de participations à des buts dans l'histoire de Liverpool : « Avec tout mon respect pour tous les gardiens avec lesquels j'ai travaillé, et qui étaient très bons, je n'ai encore jamais travaillé avec un gardien comme Alisson. C'est un modèle à son poste. »

Publicité

Il a complété : « Ce ne sont peut-être pas les passes décisives ou ce genre de choses qui expliquent principalement l'estime que nous lui portons, même s'il a aussi marqué un but et apporté ce type de contributions, mais nous apprécions sa valeur parce qu'il nous apporte beaucoup de solidité défensive. Il est en forme, et s'il ajoute ces petits détails à son niveau, ce sera formidable. Il a délivré une bonne passe à Alex, qui a fait un superbe travail de son côté, mais le plus important, c'est qu'Alisson traverse une bonne période. »

Concernant l'infirmerie, Iraola a confirmé l'absence de Cody Gakpo pour le derby, victime d'une blessure musculaire lors de sa participation avec la sélection des Pays-Bas face à l'Allemagne : « Cody ne sera assurément pas disponible. C'est une blessure musculaire, nous devons donc attendre que la récupération soit complète et que la blessure cicatrise. Ce type de blessure demande généralement deux ou trois semaines, et il l'a contractée lors du dernier match des Pays-Bas contre l'Allemagne. »

Publicité

Il a ajouté : « En général, je n'aime pas fixer de délais pour le retour des blessés, car chaque cas est différent et certains joueurs récupèrent plus vite. La blessure n'est généralement pas grave, mais il y a un problème qui a besoin de temps pour cicatriser. »

Iraola a également évoqué la situation de Ryan Gravenberch : « Je ne peux pas dire qu'il ne sera pas disponible. Ce type de blessure est difficile à gérer : elle peut sembler bénigne, mais le joueur ressent de la douleur. Parfois, son état s'améliore sans qu'on sache pourquoi, puis il vient à l'entraînement le lendemain et a encore plus mal. »

Publicité

Il a conclu : « Il fait avec cette situation et nous essayons de l'aider, mais le plus important, quand il reviendra, c'est qu'il ne ressente plus aucune douleur, afin de pouvoir jouer avec le plus de liberté possible. »