Iraola conteste l'expulsion : nous avons joué deux matches différents face à Manchester City

L'Espagnol Andoni Iraola, entraîneur de Liverpool, a estimé que son équipe avait livré deux rencontres différentes face à son hôte Manchester City, se disant fier des joueurs de Liverpool.

Manchester City s'est imposé face à Liverpool (3-0), dans l'enceinte d'Anfield, ce dimanche soir, lors de la sixième journée de Premier League.

Le score était toujours de 0-0 jusqu'à l'expulsion de Ryan Gravenberch, milieu de terrain de Liverpool, à la 62e minute. Manchester City a ensuite inscrit 3 buts consécutifs pour sceller le sort de la rencontre.

Iraola a déclaré au réseau « BBC » après la rencontre : « Je pense qu'il s'agit d'abord du fait que nous avons joué deux matches différents. Le premier avant le carton rouge, le second après. Pendant les soixante premières minutes, la performance des joueurs a été excellente. Quant au second match, après le carton rouge, Manchester City y a été meilleur que nous. »

Au sujet du carton rouge reçu par Ryan Gravenberch, il a ajouté : « Le premier carton jaune, c'était juste un coup de pied sur l'orteil. Ce n'était rien. C'était une faute ordinaire. »

Et de poursuivre : « C'était le moment où nous fournissions le plus d'efforts. La dynamique était de plus en plus en notre faveur et l'ambiance dans le stade était absolument formidable. »

Il a complété : « Nous n'avons concédé que très peu d'occasions en première période. Nous avons produit une très bonne performance. Et en seconde période, nous transformions cela en occasions. »

Il a souligné : « Il est déjà difficile de les presser quand les deux équipes sont à égalité, à 11 contre 11, mais avec un joueur en moins, le match devient complètement différent. Et ensuite nous encaissons un but juste avant d'effectuer le moindre changement. Il faut jouer différemment quand on est mené d'un but à zéro. »

Il a enchaîné : « On apprend beaucoup dans des matches comme celui-ci. Je suis très fier des joueurs de mon équipe. Ils ont tout donné aujourd'hui. Il est vrai que nous avons perdu le match et que nous n'avons obtenu aucun résultat positif, mais j'ai beaucoup apprécié cette rencontre. »

Au sujet du retour des joueurs blessés pour participer à la Ligue des champions cette semaine : « Ce sera difficile, il ne reste que deux jours. Personne ne sait ce qui va se passer. »



