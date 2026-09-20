Iraola après la qualification de Bournemouth : notre défense nous apporte la solidité recherchée

Andoni Iraola, l'entraîneur de Liverpool, a tiré les points positifs de la victoire de son équipe à l'extérieur (1-0), contre Bournemouth, ce dimanche soir, lors de la cinquième journée de la Premier League anglaise.

Iraola a déclaré, dans son entretien avec la chaîne « Sky Sports » après le match : « Il est évident que je suis satisfait du résultat, car je sais que c'est un endroit difficile où venir jouer. »

L'ancien entraîneur de Bournemouth a ajouté : « Nous avons mieux terminé la première période et nous avons été meilleurs en seconde période. Cela a été difficile pour nous (au début). »

Il a poursuivi, selon les propos rapportés par la chaîne « BBC » : « En seconde période, nous avons bien mieux maîtrisé le match et nous avons eu des occasions de le tuer. Mais dans la première partie de la rencontre, nous ne gagnions pas les seconds ballons, et lorsqu'ils jouent avec autant d'intensité, il faut être au même niveau. »

Concernant la défense, il a précisé : « De manière générale, en tant qu'équipe, c'est le troisième match consécutif où nous gardons notre cage inviolée. Il reste encore certaines choses à améliorer, mais ils nous apportent de la solidité dans les moments où nous avons besoin de défendre. »

À propos de la prestation de Florian Wirtz, il a déclaré : « Le début a été lent, mais après la première phase, Florian nous a aidés à nous améliorer, et je suis très satisfait de sa prestation en seconde période. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora