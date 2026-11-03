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Al Hilal v Shabab Al Ahli Dubai - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Traduit par

Inzaghi révèle la raison du remplacement précoce de Sabri Dahl et fixe la date du retour d'Al-Dossari

S. Inzaghi
Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC
Al Hilal
Shabab Al-Ahli Dubai FC
AFC Champions League Elite
S. Dahal
Salem Mohammed Al-Dossari
Italie
Arabie saoudite
Émirats arabes unis

Qu'a déclaré l'entraîneur italien ?

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a révélé la raison du remplacement précoce de son joueur Sabri Dahl lors de la rencontre face à Shabab Al-Ahli en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Al-Hilal s'est imposé face à Shabab Al-Ahli sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes mardi soir, au stade Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, pour la quatrième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

La rencontre a connu un fait étrange lorsqu'Inzaghi a décidé de remplacer le jeune joueur Sabri Dahl à la 28e minute de jeu, pour faire entrer à sa place l'arrière droit Mohamed Mahzari.

L'entraîneur italien a commenté ce point lors de déclarations en conférence de presse d'après-match, rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Nous avons été excellents dans ce match, face à une équipe qui avait remporté ses trois premières rencontres. Nous avons dominé le match et décroché une victoire qui constitue un pas en avant. »

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Il a ajouté : « Tous les joueurs ont été excellents, parmi eux Sabri Dahl, et après qu'il a reçu un carton jaune, je l'ai remplacé pour ne pas prendre le risque qu'il reçoive un carton rouge. C'est un joueur jeune et prometteur, et je l'encourage à fournir davantage d'efforts. »

Il a poursuivi : « Les joueurs ont offert un niveau formidable, et j'ai cherché aujourd'hui à effectuer une rotation entre certains joueurs, en raison de la densité du calendrier. »

Il a enchaîné : « Nous avions quelques absences, Ruben Neves, (Gabriel) Martinelli, (Krépin) Samerville et Salem (Al-Dawsari), mais dans l'ensemble nous sommes satisfaits de la prestation, et nous travaillons en permanence à améliorer le volet de la gestion des balles arrêtées. »

Il a conclu : « Nous espérons que Salem Al-Dawsari sera disponible pour nous après la trêve, lui ainsi que le reste des joueurs blessés. »

Salem Al-Dawsari n'a disputé qu'une seule rencontre comme titulaire depuis le début de la saison en cours, et deux matchs en tant que remplaçant, en raison de la blessure dont il souffre depuis la fin de la Coupe du monde 2026, avant que celle-ci ne se ravive récemment.

Rappelons qu'Al-Hilal occupe la deuxième place du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, avec un total de 9 points, récoltés grâce à 3 victoires et une défaite, à 3 points du leader Al-Aïn.

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