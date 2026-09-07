Inzaghi : je ne dormirai pas à cause de la défaite d'Al Hilal

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a exprimé sa profonde tristesse après la défaite surprise concédée face à Neom sur le score de deux buts à zéro, lors du match qui a opposé les deux équipes ce lundi soir, dans le cadre de la sixième journée du championnat de Saudi Pro League.

Al-Hilal reste bloqué à 15 points en tête du classement de la Saudi Pro League, tandis que Neom a porté son total à 12 points, rejoignant Al-Qadisiyah et Al-Nassr à la deuxième place, après avoir réussi à décrocher une précieuse victoire face à l'un des principaux prétendants au titre de la compétition.

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Inzaghi a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Nous avons créé 5 occasions en première mi-temps sans les concrétiser, et le gardien de Neom a également brillé sur l'occasion de Kanno en seconde période. Je le répète, j'assume l'entière responsabilité de la défaite, et ce genre de défaites remet les joueurs face à la réalité. »

L'entraîneur d'Al-Hilal a ajouté : « Il est vrai que la direction a accompli un grand travail, mais nous sommes toujours en tête du classement. Je ne blâme pas les joueurs, c'est moi le responsable de cette défaite douloureuse, qui va m'empêcher de dormir. »

Il a poursuivi : « Sur les deux buts que nous avons encaissés, le premier est venu d'une erreur dans notre surface, et sur le second, il y a également eu des erreurs de couverture. Nous travaillerons continuellement à mieux gérer ces situations. »

Inzaghi a enchaîné : « Nous avons ressenti de la frustration face à cette défaite, nous sommes en tête du classement et ne voulions pas perdre. C'est ma première défaite en Arabie saoudite depuis mon arrivée, mais tout ce que nous avons à faire désormais, c'est tirer les leçons de cette défaite. »

Il a continué : « En première mi-temps, nous ne nous sommes pas montrés à la hauteur et avons encaissé deux buts. En seconde période, nous sommes entrés avec force, mais la chance ne nous a pas souri pour marquer, et les joueurs ont donné ce qu'ils devaient. »

La défaite face à Neom est la première d'Inzaghi avec Al-Hilal depuis qu'il a pris les commandes de l'équipe, l'entraîneur italien ayant conservé un bilan sans défaite lors de ses matches précédents, avant de subir un choc violent face à l'équipe fraîchement promue en Saudi Pro League.