Grâce à un but décisif à la 89e minute, Al-Hilal a arraché une précieuse victoire face à son hôte Al-Hazm, mais son entraîneur italien Simone Inzaghi n'a pas caché son agacement devant le festival d'occasions manquées, affirmant que son équipe méritait les points mais avait vécu 89 minutes de souffrance offensive avant que la chance ne lui sourie.

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a affirmé que ses joueurs avaient mérité la victoire 1-0 contre Al-Hazm, lundi, dans le cadre de la dixième journée de la Roshn Saudi League, lors du match disputé au stade « Kingdom Arena ».

Al-Hilal a tranché la confrontation grâce à un but très tardif inscrit par l'ailier brésilien Gabriel Martinelli à la 89e minute, permettant aux Bleus de reprendre la tête du classement en portant leur total à 24 points.

En conférence de presse d'après-match, Inzaghi a déclaré : « Les joueurs ont mérité la victoire au regard de ce qu'ils ont produit, mais les occasions manquées étaient agaçantes. »

L'entraîneur italien s'est appuyé sur le langage des chiffres pour illustrer l'ampleur de la souffrance offensive, ajoutant : « Nous avons tiré 21 fois en direction du but, et la chance ne nous a souri qu'une seule fois », remerciant ses joueurs pour l'effort, la concentration et l'énorme rendement physique tout au long de la rencontre.

Plan d'urgence : de Dammam à Doha

Inzaghi n'a pas oublié de regarder vers l'avenir, insistant sur l'importance de la prochaine confrontation face à Al-Qadsiah vendredi dans le cadre de la 11e journée, affirmant qu'une victoire était indispensable pour conserver la tête de la Roshn League.

L'entraîneur a révélé un programme de déplacement épuisant pour l'équipe, déclarant : « Nous nous rendrons à Dammam pour affronter Al-Qadsiah, et nous y resterons probablement avant de partir à Doha pour disputer l'AFC Champions League Elite. »

Al-Hilal attend une difficile confrontation à l'extérieur face à Al-Shamal du Qatar le 27 octobre en cours, dans le cadre de la troisième journée du groupe Ouest de l'AFC Champions League Elite, lors d'un voyage qui débutera à Riyad, passera par la Province de l'Est et se terminera dans la capitale qatarie.



