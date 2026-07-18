Interrogé sur une éventuelle nomination à la tête de l’équipe nationale des Pays-Bas, Bosz a rapidement évité le sujet

Peter Bosz en a assez des questions sur le poste de sélectionneur des Pays-Bas. Il l’a fait savoir samedi, en marge du match amical entre le PSV et l’Union Saint-Gilles.

Interrogé une dernière fois sur ce sujet, il s’est ostensiblement écarté, comme l’ont capté les caméras d’ESPN. À quelques mètres, le technicien a lancé une réplique inaudible au journaliste Cristian Willaert.

Willaert lui rappelle alors qu’il avait déjà refusé de s’exprimer sur le sujet il y a deux semaines. L’entraîneur confirme que sa position n’a pas évolué.

« Non. Je ne veux absolument rien dire à ce sujet », répète Bosz en s’éloignant à nouveau. Willaert et quelques-uns de ses collègues trouvent la scène amusante, ce qui n’est manifestement pas le cas de l’entraîneur du PSV.

Bosz a prolongé son contrat avec le PSV plus tôt cette année, jusqu’en 2028, et se concentre exclusivement sur le champion en titre, manifestant peu d’intérêt pour le poste vacant chez les Oranje.

Parallèlement, les spéculations vont bon train autour de la succession de Ronald Koeman. Arne Slot et Michael Reiziger apparaissent comme les candidats les plus cités, tandis qu’Erik ten Hag ne semble pas pressé de quitter le FC Twente pour la KNVB.

Koeman avait quitté son poste en plein Mondial, peu après l’élimination aux tirs au but contre le Maroc en seizièmes de finale.