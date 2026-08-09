Interrogé sur le Paris Saint-Germain, Mika Godts fait une promesse aux supporters de l’Ajax

Mika Godts n’était que remplaçant dimanche contre le PEC Zwolle en raison de pépins physiques. Après la victoire 0-2 en Overijssel, l’attaquant de l’Ajax ne cache pas qu’il veut rejoindre le Paris Saint-Germain, mais promet aussi qu’il jouera pour l’Ajax tant qu’il sera à Amsterdam.

Godts est personnellement tombé d’accord avec le PSG depuis quelque temps déjà. En revanche, les négociations entre les deux clubs n’ont toujours pas abouti. L’Ajax voudrait au moins soixante millions d’euros, tandis que les Français ne vont pour l’instant pas au-delà de 45 millions d’euros fixes et 5 millions d’euros de bonus.

Godts devait en principe débuter dimanche contre le PEC, mais la décision a finalement été revue après l’échauffement. Le Belge a indiqué avoir des douleurs, ce qui l’a conduit sur le banc, tandis qu’Abdellah Ouazane apparaissait dans le onze de départ.

Interrogé par ESPN sur l’intérêt du PSG, Godts répond logiquement à la question. « Je viens juste de quitter le terrain », sourit l’ailier gauche. « Bien sûr, je sais avec mon agent ce qui se passe. »

« Il y a des discussions, je ne vais pas dire que ce n’est pas vrai, sinon plus personne ne me prendra au sérieux. Ce qu’il faut en revanche dissiper, c’est l’idée que certains ont peut-être eue selon laquelle je ne voulais pas jouer. »

« Tant qu’il n’y aura pas d’accord, je jouerai pour l’Ajax chaque minute que je devrai jouer », promet Godts. L’attaquant s’est montré utile dimanche après son entrée en jeu avec une passe décisive pour Julian Brandt.

Une vingtaine de minutes plus tôt, Jorthy Mokio avait inscrit le but de l’ouverture du score. Grâce à cette victoire, l’Ajax imite son rival Feyenoord, qui avait battu Sparta Rotterdam plus tôt dans la journée.